Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ κάλεσε σήμερα να ασκηθεί «όλη η απαραίτητη ισχύς» κατά της Χαμάς στη Γάζα, έπειτα από τις επιφυλάξεις που εξέφρασε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σχετικά με τη νέα πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός.

«Αφότου η Χαμάς απέρριψε γι' άλλη μια φορά την πρόταση συμφωνίας, δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες (...) Έχουμε χάσει ήδη πολλές ευκαιρίες. Είναι καιρός να πάμε εκεί με όλη την απαραίτητη ισχύ, χωρίς να ταραζόμαστε, για να καταστρέψουμε και να σκοτώσουμε πλήρως τη Χαμάς» στη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram ο Μπεν Γκβιρ σε μήνυμα που απευθύνεται στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μπεν Γκβιρ αναφερόταν στη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας που αποσκοπεί να βάλει τέλος σε σχεδόν 20 μήνες καταστροφικού πολέμου στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, που πυροδοτήθηκε μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ πως το Ισραήλ ενέκρινε και υποστηρίζει την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο αργότερα το βράδυ, ο Μπάσεμ Ναΐμ, εξόριστο ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η πρόταση αυτή δεν ικανοποιεί βασικά αιτήματά της, στον βαθμό που «συνεπάγεται, ουσιαστικά, τη διαιώνιση της κατοχής, τη συνέχιση των φόνων και του λιμού».

Η αμερικανική πρόταση «δεν ανταποκρίνεται σε κανένα από τα αιτήματα του λαού μας, ιδίως στο να σταματήσουν ο πόλεμος και ο λιμός» επέμεινε και πρόσθεσε ότι το κίνημα επεξεργάζεται την απάντηση που θα δώσει.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει καταστροφική, αν και κάποιες ποσότητες βοήθειας άρχισαν να εισέρχονται στον θύλακο, έπειτα από δύο μήνες και πλέον πλήρους απαγόρευσης της διέλευσής της από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, σε γνώση του οποίου περιήλθε το σχέδιο, αυτό προβλέπει κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, την απελευθέρωση 28 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, κατά την πρώτη εβδομάδα, την αποφυλάκιση 125 Παλαιστίνιων ισοβιτών κρατούμενων σε ισραηλινές φυλακές και την επιστροφή των λειψάνων 180 παλαιστινίων νεκρών. Επίσης το σχέδιο προβλέπει την επανέναρξη της διανομής βοήθειας σε μαζική κλίμακα από την έγκριση της συμφωνίας. Φέρεται ακόμη να έχει «εγγυητή» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πάντα κατά το πρακτορείο.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, 57 εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

