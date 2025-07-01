Εντείνονται οι ανησυχίες για τις μαζικές συλλήψεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η επιχείρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα διώξεων κατά της αντιπολίτευσης που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και επεκτείνεται πλέον στη δυτική Τουρκία.

Ειδικότερα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν την Τρίτη στη σύλληψη 109 ατόμων στη Σμύρνη, μεταξύ των οποίων στελέχη του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αλλά και ο πρώην δήμαρχος Τούντς Σογιέρ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Ο εισαγγελέας της Σμύρνης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για συνολικά 157 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, χειραγώγηση διαγωνισμών και απάτη στον δήμο της πόλης. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν 48 άτομα που παραμένουν ασύλληπτα.

Ο βουλευτής του CHP στη Σμύρνη, Μουράτ Μπακάν, ανέφερε ότι η δικαστική εξουσία «φαίνεται να ενεργεί κατόπιν εντολών», συγκρίνοντας τη σημερινή επιχείρηση με τις διώξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνελήφθη και ο δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το CHP απορρίπτει τις κατηγορίες περί διαφθοράς, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές χώρες κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις που στοχεύουν στη φίμωση της αντιπολίτευσης και τον αποκλεισμό εκλογικών αντιπάλων. Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.