Τουρκία: 1η Μάη πίσω από κιγκλιδώματα

Κινητοποιήσεις στην Κωνσταντινούπολη παρά τα σκληρά περιοριστικά μέτρα των αρχών και τις προληπτικές συλλήψεις και ενώ η υπόθεση Ιμάμογλου συνεχίζει να ρίχνει βαριά τη σκιά της. Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Άλλη μια Πρωτομαγιά στην Τουρκία με απαγορεύσεις και συλλήψεις. Η ιστορική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης και φέτος είναι περιφραγμένη με κιγκλιδώματα με ισχυρή την παρουσία της αστυνομίας. Οι συγκεντρώσεις έχουν απαγορευτεί από το 2013 μετά τα γεγονότα του Γκεζί. Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα, αντιπροσωπεία της Προοδευτικής Συνομοσπονδίας Εργατικών Ενώσεων (DISK) έφτασε στην πλατεία Ταξίμ και η πρόεδρος Αρζού Τσερκέζογλου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ατατούρκ, ενώ ζήτησε να αφαιρεθούν τα οδοφράγματα και να ανοίξει η πλατεία για την εργατική τάξη. Σήμερα «είπε η πρόεδρος του DISK είναι ημέρα μνήμης για τους φίλους που χάσαμε την Πρωτομαγιά του 1977, του 1989 κα του 1996.»

Πάνω από 200 συλλήψεις

Πολλά συνδικάτα, εργατικές ενώσεις επαγγελματικοί σύλλογοι, και πολιτικά κόμματα θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο Ταξίμ για να καταθέσουν στεφάνια, παρά τις απαγορεύσεις.

‘Όλοι οι δρόμοι προς το Ταξίμ είναι κλειστοί ενώ από χτες, 7 κεντρικοί σταθμοί μετρό, λεωφορεία και πορθμεία στο Βόσπορο δεν λειτουργούν Οι αρχές με κάθε τρόπο θέλουν να εμποδίσουν τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Ωστόσο χθες το βράδυ μεγάλη συγκέντρωση έγινε στην Χαλκηδόνα, στην ασιατική πλευρά της Πόλης, με ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, που από χθες έχει προληπτικά συλλάβει τουλάχιστον 200 άτομα. Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με εργαζόμενους στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα και δήλωσε ότι: «Η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ήταν πάντα η κύρια προτεραιότητά μας. Έχουμε ενεργοποιήσει όλους τους πόρους μας για να αυξήσουμε την ευημερία των εργαζομένων και των εργοδοτών μας και να διασφαλίσουμε ότι τα συνδικάτα θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους».

Αίσθημα έντασης και διχασμού

Σε αυτή όμως την κρύα και βροχερή ημέρα Εργασίας και Αλληλεγγύης η τουρκική κοινωνία αισθάνεται την ένταση και την αγανάκτηση, όχι μόνο εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας, αλλά και για τον πολιτικό διχασμό που προκάλεσε η φυλάκιση του Ιμάμογλου και των συνεργατών του. Γι’ αυτό και παρά τις αντίξοες συνθήκες, πολλοί Τούρκοι πολίτες θα αποφασίσουν να βγουν σήμερα στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους, διακινδυνεύοντας ακόμα και την ελευθερία τους.

