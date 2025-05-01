Ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 - και μετά την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν σε στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων - το 34% των Γάλλων δηλώνει ότι θα υπερψήφιζε τον (ή την) υποψήφιο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Harris Interactive για το γαλλικό περιοδικό "Regards", το 26% των Γάλλων δηλώνει ότι θα υπερψήφιζε τον (ή την) υποψήφιο της αριστεράς - αν αυτή κατέβαινε ενωμένη.

Σε ό,τι αφορά την παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν «Αναγέννηση» (Renaissance) - ο οποίος ως γνωστόν δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας για τρίτη θητεία - υπέρ του όποιου υποψηφίου της δηλώνει ότι θα τασσόταν το 19% των ερωτηθέντων.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Αν τα τέσσερα κόμματα της αριστεράς δεν κατέβουν ενωμένα, τότε - σύμφωνα με τη δημοσκόπηση - πολλά ενδεχόμενα είναι ανοιχτά σε σχέση με το ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος του ακροδεξιού υποψηφίου στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027.

Στην περίπτωση που η «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λυκ Μελανσόν επιλέξει την αυτόνομη κάθοδο στις προεδρικές εκλογές τότε ο υποψήφιός της θα περιοριζόταν, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, στο 8% και ο υποψήφιος των άλλων τριών κομμάτων της αριστεράς θα πλησίαζε το 18%. Με άλλα λόγια η Ανυπότακτη Γαλλία θα βρισκόταν σχετικά μακριά από τα ποσοστά που έλαβε ο Ζαν Λυκ Μελανσόν κατά τις τρεις προηγούμενες προεδρικές εκλογές (11,1% το 2012, 19,6% το 2017 και 21,9% το 2022), ενώ ο υποψήφιος των άλλων τριών κομμάτων της αριστεράς θα βρισκόταν μόλις μία ποσοστιαία μονάδα πίσω από τον όποιο υποψήφιο της παράταξης Μακρόν.

Από την άλλη, αν το Σοσιαλιστικό κόμμα επιλέξει την αυτόνομη κάθοδο τότε θα περιοριστεί στο 13%, με τα άλλα τρία κόμματα της αριστεράς να κινούνται περί το 16%.

Στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικές οι πιθανότητες να περάσουν στο δεύτερο γύρο ο ακροδεξιός υποψήφιος και ο υποψήφιος της παράταξης Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

