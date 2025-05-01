Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα στην Οσάκα της Ιαπωνίας, αφότου οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε 7 μαθητές δημοτικού, σπέρνοντας τον τρόμο και τον πανικό.

Τα παιδιά, που επέστρεφαν από το σχολείο, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά όλα έχουν τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο οδηγός, ένας 28χρονος κάτοικος του Τόκιο, συνελήφθη από την αστυνομία της Οσάκα ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας. Σύμφωνα με το NHK, ο άνδρας ομολόγησε την πράξη του στις αρχές και είπε ότι έχει «βαρεθεί τα πάντα», εξηγώντας ότι έπεσε πάνω στα παιδιά «νομίζοντας ότι θα σκότωνε κάποιον».

BREAKING: Person drove vehicle and struck several children near Senbon Elementary School in Osaka, Japan, injuring seven. - local media pic.twitter.com/KmElyJN3Kl — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 1, 2025

Το αυτοκίνητο έκανε «ζιγκ-ζαγκ» όταν χτύπησε τα παιδιά, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Nippon TV. Ένα κορίτσι ήταν «γεμάτο αίματα και τα άλλα παιδιά φαίνεται ότι είχαν γρατζουνιές».

Ο οδηγός «φορούσε χειρουργική μάσκα και φαινόταν να είναι σε κατάσταση σοκ» όταν τον έβγαλαν από το όχημά του εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλέστηκε το Nippon TV.

Οι βίαιες μαζικές επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ιαπωνία, ωστόσο έχουν καταγραφεί και σοκαριστικά εγκλήματα στη χώρα.

Το 2008, ο 25χρονος Τομοχίρο Κάτο οδήγησε ένα φορτηγό δύο τόνων πάνω σε περαστικούς, μέρα μεσημέρι, στην περιοχή Ακιχαμπάρα του Τόκιο, προτού βγει από το όχημα και αρχίσει να μαχαιρώνει όποιον έβλεπε μπροστά του με αποτέλεσμα να σκοτώσει επτά ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους 10.«Ήρθα στην Ακιχαμπάρα για να σκοτώσω κόσμο. Δεν είχε σημασία ποιόν θα σκότωνα», είπε τότε στην αστυνομία.

Ο Κάτο καταδικάστηκε αργότερα σε θάνατο και απαγχονίστηκε το 2022.

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα μόνα δύο μέλη της G7 που διατηρούν τη θανατική ποινή, κάτι που είναι ευρέως αποδεκτό από τις κοινωνίες τους.

