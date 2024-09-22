Ο απολογισμός των θυμάτων του ισραηλινού αεροπορικού βομβαρδισμού που έγινε προχθές Παρασκευή και είχε στόχο ανώτερα στελέχη επίλεκτης μονάδας του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά σε νότιο προάστιο της Βηρυτού έγινε ακόμη πιο βαρύς, έφθασε τους 45 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 45», σημείωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ενώ προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 37 θανάτους.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο κτίριο που χτυπήθηκε «συνεχίζονται», για «τρίτη συναπτή ημέρα» και θα γίνουν εξετάσεις δειγμάτων DNA για να μπορέσει να εξακριβωθεί η ταυτότητα κάποιων από τα θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.