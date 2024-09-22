Μαλαισία: 355 συλλήψεις για τις επιθέσεις σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Η αστυνομία της Μαλαισίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως συνέλαβε συνολικά 355 ανθρώπους στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί για εκατοντάδες επιθέσεις σωματικής ή/και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε εστίες υποδοχής και φιλοξενίας τους στη χώρα της Ασίας.

Στην καρδιά της έρευνας αυτής βρίσκεται ο επιχειρηματικός όμιλος συμμετοχών GISB (Global Ikhwan Service and Business Holding), που κατηγορείται πως πέρα από το ότι διαχειριζόταν τις «εστίες φρίκης» αυτές, είχε σχέσεις με απαγορευμένη ισλαμιστική σέκτα, την Αλ Αρκάμ, που πλέον έχει διαλυθεί.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του GISB, ο Νασιρουντίν Αλί, και τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι του ομίλου, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Έγιναν έφοδοι σε διάφορες τοποθεσίες, ανάμεσά τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, σε δομές υγείας, σε ισλαμικά ιεροδιδασκαλεία και κατοικίες.

Είχε ανακοινωθεί ήδη η σύλληψη 171 ανθρώπων την 11η Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων «ουστάζ» (καθηγητών θρησκευτικών) και άλλων εκπαιδευτικών. Η αστυνομία πρόσθεσε πως διασώθηκαν τουλάχιστον 402 παιδιά, έπειτα από έρευνες σε 20 εστίες. Η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για παιδιά εργαζομένων του ομίλου στη Μαλαισία, εξήγησε ο γενικός επιθεωρητής της Ραζαρουντίν Χουσάιν.

Αρχικά, ο όμιλος διέψευσε όλες τις κατηγορίες και διαβεβαίωσε μάλιστα πως δεν διαχειριζόταν αυτός τα κέντρα που αφορούν οι έρευνες, στις πολιτείες Σελάγκορ και Νεκάρι Σεμπιλάν (δυτικά).

Κατόπιν ο Νασιρουντίν Αλί παραδέχθηκε, τη 14η Σεπτεμβρίου, πως υπήρξαν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, «μια ή δυο υποθέσεις σοδομισμού» στις εστίες, διαψεύδοντας όμως πως καταγραφόταν συστηματική, μαζική βία.

Κατά ιατρικές γνωματεύσεις, τουλάχιστον 13 παιδιά υπέστησαν σεξουαλική βία, σύμφωνα με τον γενικό επιθεωρητή Χουσάιν.

Την Τρίτη, ανακοίνωσε το πάγωμα 96 λογαριασμών του GISB, που περιείχαν κάπου 124.000 δολάρια (111.000 ευρώ).

Το σκάνδαλο εντείνει την ανησυχία για την τύχη παιδιών στις εστίες αυτές και για την εποπτεία των φιλανθρωπικών οργανώσεων στη χώρα.

Η UNICEF, η υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι αρμόδια για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, καταδίκασε την «αδιανόητη φρίκη» που έζησαν τα μικρά θύματα.

Τα παιδιά αυτά «θα χρειαστούν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», επισήμανε την Πέμπτη ο Ρόμπερτ Γκας, αντιπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία στη Μαλαισία.

Η σέκτα Αρκάμ διαλύθηκε από τις αρχές το 1994, καθώς το δόγμα που πρότεινε θεωρήθηκε αποκλίνον, αιρετικό. Ο όμιλος GISB βρίσκεται έκτοτε στο στόχαστρο των αρχών της κατά πλειονότητα μουσουλμανικής χώρας.

Το 2011, ξέσπασε επίσης σκάνδαλο όταν έγινε γνωστό πως είχε δημιουργήσει «Λέσχη Υπάκουων Συζύγων», ομάδα που προέτρεπε γυναίκες να υποτάσσονται στους συζύγους τους «σαν να ήταν ιερόδουλες» ώστε να μην τις απατούν.

Στον ιστότοπό του ο GISB διαβεβαιώνει πως είναι ισλαμικός όμιλος συμμετοχών ο οποίος διαχειρίζεται εταιρείες όπως σούπερ μάρκετ και εστιατόρια σε διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων στην Ινδονησία, στη Βρετανία και στη Γαλλία.

Πηγή: skai.gr

