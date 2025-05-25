Τουλάχιστον 20 νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιδρομές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας

Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανάμεσά τους ένας παλαιστίνιος δημοσιογράφος και ένα στέλεχος της υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών, ανακοίνωσαν υγειονομικές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα διευκρινίζοντας οι θάνατοι αυτοί είναι αποτέλεσμα ισραηλινών επιθέσεων στη Χαν Γιούνις, στον νότιο τομέα, στην Τζαμπάλια, στον βορρά, και στην Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα.

Στην Τζαμπάλια, ο παλαιστίνιος δημοσιογράφος Χάσαν Ματζντί Γουάρντα και πολλά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που έπληξε το σπίτι του.

Είναι ο 220ός δημοσιογράφος που σκοτώνεται στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επιδρομή, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και πολλοί έχουν τραυματισθεί.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ πρόσθεσε ότι πολλά από τα πτώματα είναι απανθρακωμένα, ενώ υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια της κατοικίας της οικογένειας Ντάκα και η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας δεν έχει τα μέσα για να ανασύρει τραυματίες και νεκρούς.

Σε άλλη ισραηλινή επιδρομή στην Νουσεϊράτ σκοτώθηκε ανώτατο στέλεχος της υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών του παλαιστινιακού θύλακα και η σύζυγός του στο εσωτερικό του σπιτιού τους.

Στην ίδια περιοχή δεύτερη ισραηλινή επιδρομή έπληξε τον καταυλισμό προσφύγων της Νουσεϊράτ. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μία έγκυος.

Ο ισραηλινός απέφυγε να σχολιάσει τις σημερινές επιδρομές.

Επειτα από εκεχειρία δύο μηνών, το Ισραήλ κλιμάκωσε από τις 17 Μαΐου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα προβάλλοντας ως στόχο «την εξόντωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων».

Περισσότεροι των 53.901 άνθρωποι, στον μεγαλύτερο μέρος άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στην Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς που θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Εθνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

