Η Κάγια Κάλας ζήτησε την άσκηση της «μέγιστης διεθνούς πίεσης» επί της Ρωσίας μετά την νέα πολύνεκρη νυκτερινή επίθεση

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε την άσκηση της «μέγιστης διεθνούς πίεσης» επί της Ρωσίας έπειτα από την νυκτερινή μαζική αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας που προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων.

«Οι επιθέσεις της τελευταίας νύκτας δείχνουν για άλλα μία φορά ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να αυξήσει τα δεινά και να καταστρέψει την Ουκρανία. Είναι αποτρόπαιο να βλέπει κανείς παιδιά ανάμεσα στα αθώα τραυματισμένα ή σκοτωμένα θύματα», δήλωσε η Κάγια Κάλας μέσω του Χ.

«Χρειαζόμαστε την μέγιστη διεθνή πίεση επί της Ρωσίας για να σταματήσει τον πόλεμο αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

