Η άρνηση του Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αφήνει στην Ευρώπη λίγες επιλογές και την αναγκάζει να περιμένει

Ο Κιθ Κέλογκ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέγεται από ορισμένους Αμερικανούς διπλωμάτες ότι αστειεύεται πως ο πρόεδρος είπε όντως ότι θα λύσει την κρίση στην Ουκρανία σε 24 ώρες, απλώς δεν διευκρίνισε ποτέ ποιες 24 ώρες.

Το μαύρο χιούμορ μπορεί να είναι το μόνο που έχει απομείνει στους Ευρωπαίους καθώς βλέπουν όχι μόνο την άρνηση του Τραμπ να επιβάλει τις υποσχόμενες «κυρώσεις που τσακίζουν κόκκαλα» για την απόρριψη από τη Ρωσία της εκεχειρίας 30 ημερών, αλλά και τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποσυρθεί από το ουκρανικό ζήτημα και αντ' αυτού θα επικεντρωθεί στη σφυρηλάτηση μιας νέας οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία.

Η διάθεση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που άκουσαν την περιγραφή του Τραμπ για τη δίωρη τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα -μια επικοινωνία που δεν έφερε πιο κοντά την κατάπαυση του πυρός- λέγεται ότι κυμαίνεται από απελπισία έως οργή. Οι αναφορές ποικίλλουν για το αν ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν δεν ήθελε την ειρήνη ή απλώς ότι ο Πούτιν πίστευε πως κέρδιζε. Όπως και να έχει, δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian στην ανάλυσή του, μόλις ένα 24ωρο πριν, ο Αλεξάντερ Στουμπ, ο Φινλανδός πρόεδρος - που ενίοτε παίζει γκολφ μαζί με τον Τραμπ - είχε μιλήσει αισιόδοξα για το ότι ο Τραμπ έχασε την υπομονή του με τις υπεκφυγές του Πούτιν και για την πιθανότητα η αμερικανική Γερουσία να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων που συνέταξε ο στενός σύμμαχος του προέδρου Λίντσεϊ Γκράχαμ και οι οποίες θα τιμωρούσαν τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Οι επτά ώρες που είχε περάσει ο Στουμπ τον Μάρτιο στην ομάδα γκολφ του Τραμπ φάνηκε ότι δεν είχαν αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για μεγάλους εγωισμούς και δήλωσε ότι οι όροι για μια συμφωνία θα μπορούσαν να συμφωνηθούν μόνο από τα αντιμαχόμενα μέρη, «επειδή γνωρίζουν λεπτομέρειες μιας διαπραγμάτευσης που κανείς άλλος δεν θα γνώριζε». Είπε ακόμη ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι «κάτι μπορεί να συμβεί, και αν δεν συμβεί, απλά θα κάνω στην άκρη και θα πρέπει να προχωρήσουν». Σημείωσε επίσης: «Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και πρέπει να παραμείνει ένα ευρωπαϊκό ζήτημα ». Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε από τη μεριά του: «Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος».

Όμως, λίγες ημέρες πριν, ο Κέλογκ είχε αναφερθεί σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων των ΗΠΑ που ξεκινούσε από την κατάπαυση του πυρός και το οποίο είχε μοιραστεί με τους Ευρωπαίους, διαψεύδοντας πλήρως τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι μόνο τα αντιμαχόμενα μέρη μπορούν να έχουν άποψη για το μέλλον της Ουκρανίας.

Το γεγονός αυτό θέτει ένα δύσκολο ερώτημα: Πώς να επηρεάσει κανείς καλύτερα τον τρόπο σκέψης του Αμερικανού προέδρου, είτε πρόκειται για την Ουκρανία, τη Γάζα, το Ιράν ή την Κίνα;

Ένας πρώην Αμερικανός διπλωμάτης που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες για την Ουκρανία προέτρεψε τους Ευρωπαίους να κάνουν υπομονή με τον Τραμπ. «Έχει ένστικτο, αυτά τα ένστικτα είναι εντάξει, δεν είναι πάντα λάθος, κάνει ζιγκ ζαγκ και στην περίπτωση της Ουκρανίας διέπεται περισσότερο από την τακτική που χρειάζεται για να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο πρώην διπλωμάτης.

«Είναι αρκετά συνειδητοποιημένος και όχι αφελής όσον αφορά το ζήτημα. Γνωρίζει ότι ο μόνος λόγος που δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός είναι επειδή ο Πούτιν θέλει να κάνει πόλεμο. Γνωρίζει λοιπόν ότι ο στόχος του είναι να φέρει πιο κοντά τον Πούτιν. Προσφέρει ανταλλάγματα, όπως G8, συμφωνίες για ορυκτά, άρση των κυρώσεων, συναντήσεις κορυφής.

«Ο Πούτιν δεν το θέλει αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει η κατάπαυση του πυρός. Τον ενδιαφέρει να εξαλείψει την ουκρανική εθνική ταυτότητα και να καταλάβει τη χώρα. Κωλυσιεργεί σκόπιμα. Παίζει παιχνίδια. Μετακινεί τα γκολπόστ σχεδόν κάθε μέρα και προσπαθεί να κάνει τους πάντες να τον ακολουθήσουν ... Ο Τραμπ τον δικαιολογεί συνεχώς, αλλά με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να τον επηρεάσει», σημείωσε.

Ο πρώην διπλωμάτης δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε τέσσερις βασικούς στόχους στην Ουκρανία. «Ο Τραμπ θέλει πραγματικά να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Θέλει αμοιβαιότητα ώστε να μπορεί να πει στον Αμερικανό φορολογούμενο “δεν πετάτε τα χρήματά σας στην Ουκρανία”. Θέλει να αποτρέψει τον Πούτιν από το να το ξανακάνει, αλλά θέλει η Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο για να τον εμποδίσει να επιτεθεί ξανά. Το βρίσκω αυτό αποδεκτό».

«Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός από ό,τι ήταν ποτέ άλλοτε από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν θα πετάξει την Ουκρανία κάτω από το λεωφορείο ως ανεξάρτητο κράτος», πρόσθεσε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε σε ακρόαση στη Γερουσία αυτή την εβδομάδα: «Η Ρωσία θέλει αυτό που δεν έχει σήμερα και δεν δικαιούται, και η Ουκρανία θέλει αυτό που δεν μπορεί να ανακτήσει στρατιωτικά. Και αυτό είναι το επίκεντρο της πρόκλησης».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να εκπληρώσει ο Τραμπ την απειλή που διατύπωσε για πρώτη φορά τον Μάρτιο να πλήξει τη Ρωσία με τιμωρητικές κυρώσεις, οι Ευρωπαίοι έχουν λίγες επιλογές πέρα από το να περιμένουν. Έχουν επενδύσει πολλά στον Γκράχαμ, έναν Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας και κάποιον με τον οποίο ο Στουμπ μιλάει τις περισσότερες ημέρες. Ο Γκράχαμ μίλησε αυτή την εβδομάδα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι 80 γερουσιαστές που υποστηρίζουν το νομοσχέδιο του Γκράχαμ για την επιβολή δασμών στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο πρέπει να περιμένουν το πράσινο φως του Τραμπ. Φυσικά, αυτό το φως μπορεί να μην πρασινίσει ποτέ του. Ο Ρούμπιο δήλωσε στην επιτροπή εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας: «Αν αρχίσετε να απειλείτε με κυρώσεις, οι Ρώσοι θα σταματήσουν να μιλούν».

Επιπλέον, οι ρωσικές αναφορές για τη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ επικεντρώνονται στον θερμό προσωπικό χαρακτήρα της και στον έπαινο του Τραμπ για τη ρωσική θυσία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν προσφέρθηκε να συντάξει ένα μνημόνιο για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Δεν συμφωνήθηκε όμως καμία προθεσμία.

Επομένως, ο εφιάλτης της Ευρώπης - ο Τραμπ να αποσυρθεί από την Ουκρανία - πλησιάζει. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποσυρθεί. Θα απενεργοποιήσει τις πληροφορίες, θα άρει μονομερώς τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και θα μπλοκάρει ακόμη και τις συμφωνίες δανεισμού που θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να αγοράσει αμερικανικό οπλισμό; Στην αργή μετάβαση προς την Ευρώπη που θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ο Τραμπ μπορεί να συνεργαστεί ή να αποδιοργανώσει. «Μπορεί να είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία ή χαοτική και εύθραυστη», δήλωσε ο Jack Watling, του αμυντικού think tank Rusi.

Ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δήλωσε στο Ταλίν -μια ετήσια συνάντηση διπλωματών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας- ότι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν σχέδια για την αποχώρηση των στρατευμάτων από την Ευρώπη. Αν και ο Γουίτακερ είπε στο ακροατήριό του ότι οι αποχωρήσεις θα γίνουν με ομαλό τρόπο, δεν καθησυχάστηκαν όλοι.

Κάποια μείωση των 100.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη είναι διαχειρίσιμη για την ήπειρο, δεδομένου ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν πρόσθεσε περίπου 20.000 στρατιώτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά η κλίμακα και η μέθοδος της απόσυρσης έχουν σημασία.

Και είναι δύσκολο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ να συμφωνήσει μια νέα σειρά στόχων, εάν η κλίμακα της αποχώρησης των ΗΠΑ δεν θα είναι γνωστή μέχρι το φθινόπωρο

Το αίσθημα απογοήτευσης ενισχύεται επειδή τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ θεωρούν ότι έχουν συμφωνήσει εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ένα δημοσιονομικά απαιτητικό πακέτο για τις αμυντικές δαπάνες, το οποίο αντιμετωπίζει όλα τα παράπονα του Τραμπ σχετικά με τις δαπάνες. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα υιοθετήσουν έναν νέο στόχο για τα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, ώστε να φθάσουν το 3,5% του ΑΕΠ σε δαπάνες για την άμυνα και 1,5% για την κυβερνοασφάλεια και τις επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την άμυνα, όπως δρόμοι και γέφυρες για τη βελτίωση της κινητικότητας των στρατευμάτων.

Αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να ξεπεράσει η Ευρώπη το εμπόδιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ χωρίς να εξοργιστεί ο Τραμπ, αλλά δεν αντιμετωπίζει το πιο θεμελιώδες πρόβλημα της καλοπροαίρετης άποψης του Τραμπ για τη Ρωσία. Ο Στουμπ υποστηρίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει την αντίληψη του Τραμπ για την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και να βρει έναν τρόπο να τον αποπροσανατολίσει. «Αυτό που αδυνατούμε να δούμε στην Ευρώπη είναι ότι οι ΗΠΑ και το δόγμα της εξωτερικής τους πολιτικής βασίζεται στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, όχι στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Πρέπει να βγούμε από τη νοοτροπία ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται μόνο στην Ουκρανία. Δεν είναι έτσι».

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υποστήριξε ότι η μεγάλη δύναμη του μέλλοντος είναι η Ευρώπη, όχι η Ρωσία. Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν έχει «ξυπνήσει έναν γίγαντα» στην ήπειρο. «Δεν έχει ακόμη ιδέα πόσο δαπανηρό θα είναι αυτό. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ έχουμε ήδη διπλασιάσει τις αμυντικές μας δαπάνες», δήλωσε.

Ο Σικόρσκι προβλέπει ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όταν οι χώρες του ΝΑΤΟ εκπληρώσουν τους νέους στόχους δαπανών, η Ευρώπη θα επισκιάσει τη Ρωσία. «Ως Ευρώπη, χωρίς τις ΗΠΑ, ξοδεύουμε δυόμισι φορές περισσότερα από τη Ρωσία σε συνθήκες ειρήνης από ό,τι η Ρωσία σε συνθήκες πολέμου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξοδέψουμε τα χρήματα καλύτερα, με βάση τα διδάγματα που πήραμε από την Ουκρανία. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ που λένε τα πράγματα με το όνομά τους».

Αλλά αυτό θα γίνει σε πέντε χρόνια, και το άμεσο ζήτημα είναι αν η Ευρώπη και η Ουκρανία, με τις ΗΠΑ στο περιθώριο, έχουν τα μέσα να κάνουν τον Πούτιν να επανεκτιμήσει το τίμημα της νίκης.

Ο Watling, ο αμυντικός αναλυτής, υποστήριξε ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να αφήσει κενά σε ένα εκτεταμένο μέτωπο αυτό το καλοκαίρι, αλλά αν μπορέσει να επιβιώσει, τότε η Ρωσία θα έχει εξαντλήσει τα αποθέματά της και θα εξαρτάται από νέα παραγωγή, καθιστώντας την πολεμική της μηχανή πιο ευάλωτη στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Είπε ακόμη ότι το πρόβλημα της Ουκρανίας δεν είναι το ανθρώπινο δυναμικό αλλά η εκπαίδευση και τα πυρομαχικά.

Σε κάθ επερίπτωση, οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ο Τραμπ δεν πείθεται και ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία, αφήνοντας την Ευρώπη ως προστάτιδα της Ουκρανίας.

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, δήλωσε ότι πέρασε από τα πέντε στάδια της θλίψης για τη διατλαντική σχέση και έφτασε στην αποδοχή, αλλά ακόμη και έτσι δεν μπορεί να κρύψει το αίσθημα παώλειας. «Το θέμα της εμπιστοσύνης είναι σαν ένα βάζο», είπε. «Αν σπάσετε ένα βάζο, μπορείτε να το κολλήσετε ξανά, αλλά δεν θα είναι το ίδιο βάζο».

Πηγή: skai.gr

