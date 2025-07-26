Γκουτέρες: Έλλειψη «ανθρωπιάς» και «συμπόνιας» για τους Παλαιστίνιους

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στηλίτευσε χθες Κυριακή την έλλειψη «ανθρωπιάς» και «συμπόνιας» για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκτυλίσσεται όχι μόνο ανθρωπιστική κρίση, αλλά και «ηθική κρίση», πρόκληση για «την παγκόσμια συνείδηση».

«Από την αρχή, καταδίκασα επανειλημμένα τις φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου (2023). Αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την έκρηξη των θανάτων και της καταστροφής έκτοτε. Το μέγεθος και η εμβέλειά τους είναι πέρα από οτιδήποτε έχουμε δει στην πρόσφατη ιστορία», τόνισε κατά τη διάρκεια παρέμβασής του μέσω βιντεοσύνδεσης στη συνέλευση της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το επίπεδο της αδιαφορίας και της απραξίας που διαπιστώνουμε σε πάρα πολλούς στη διεθνή κοινότητα. Την έλλειψη συμπόνιας. Την έλλειψη αλήθειας. Την έλλειψη ανθρωπιάς», καυτηρίασε.

«Τα παιδιά λένε πως θέλουν να πάνε στον παράδεισο επειδή τουλάχιστον, λένε, υπάρχει κάτι να φάνε εκεί πέρα», συνέχισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ. «Δεν πρόκειται μόνο για ανθρωπιστική κρίση. Πρόκειται για ηθική κρίση που αποτελεί πρόκληση για την παγκόσμια συνείδηση. Συνεχίζουμε να εκφραζόμαστε, σε κάθε ευκαιρία. Όμως τα λόγια δεν χορταίνουν τα παιδιά που πεινούν».

«Οι ηρωικοί εργαζόμενοί μας συνεχίζουν να επιτελούν το έργο τους σε αδιανόητες συνθήκες. Πολλοί από αυτούς είναι τόσο μουδιασμένοι κι εξαντλημένοι που λένε πως δεν αισθάνονται ούτε νεκροί ούτε ζωντανοί», είπε ακόμη. «Επικοινωνούμε μέσω βιντεοσυνδέσεων με εργαζόμενους μας που πεθαίνουν από την πείνα μπροστά στα μάτια μας».

Κατήγγειλε επίσης τον θάνατο «1.000 και πλέον Παλαιστινίων, που σκοτώθηκαν προσπαθώντας να βρουν κάτι να φάνε» από την 27η Μαΐου, όταν άρχισε να δρα το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), με το οποίο αρνείται να συνεργαστεί ο ΟΗΕ.

«Χρειαζόμαστε δράση. Άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. Άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια», είπε ακόμη, διαβεβαιώνοντας πως ο ΟΗΕ είναι έτοιμος, αν συναφθεί συμφωνία εκεχειρίας, να αυξήσει μαζικά τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου Μιριάνα Σπόλιαριτς κάλεσε και αυτή να υπάρξει «επείγουσα συλλογική δράση».

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Το εύρος των ανθρώπινων δεινών και η στέρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έχουν ξεπεράσει εδώ και πολύ καιρό καθετί αποδεκτό από νομική και από ηθική άποψη», τόνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της ΔΕΕΣ.

«Αυτή η τραγωδία πρέπει να τελειώσει τώρα, άμεσα και αποφασιστικά. Κάθε πολιτικός δισταγμός, κάθε προσπάθεια δικαιολόγησης των φρικαλεοτήτων που διαπράττονται μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας θα καταδικαστούν για πάντα ως συλλογική αποτυχία να προφυλαχτεί η ανθρωπιά στον πόλεμο», πρόσθεσε η κ. Σπόλιαριτς, τονίζοντας πως οι 350 και πλέον εργαζόμενοι της ΔΕΕΣ στη Γάζα δυσκολεύονται να βρουν «τρόφιμα και πόσιμο νερό ακόμα και για τους ίδιους».

Πηγή: skai.gr

