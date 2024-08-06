Η Καμάλα Χάρις είναι και επίσημα υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές και θα αντιμετωπίσει το φθινόπωρο τον Ντόναλντ Τραμπ αφότου εξασφάλισε το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών. Η Κάμαλα έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που ηγείται ψηφοδελτίου μεγάλου κόμματος.

Η κόρη μεταναστών που ανέβηκε μέσα από τις πολιτικές τάξεις της Καλιφόρνιας και την επιβολή του νόμου για να γίνει η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, εξασφάλισε και επίσημα το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών τη Δευτέρα – και έγινε η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που ηγείται ψηφοδελτίου μεγάλου κόμματος, έκανε γνωστό τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) το The Associated Press.

Παράλληλα, πιθανόν σήμερα, η Κάμαλα αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του υποψηφίου αντιπροέδρου της στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, προτού αρχίσει πολυήμερη περιοδεία σε πολιτείες-κλειδιά δίνοντας τέλος στις έντονες εικασίες που υπάρχουν εδώ και δύο βδομάδες καθώς πλησιάζουν οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Η Κάμαλα πήρε συνέντευξη και συνομίλησε με πολλούς κορυφαίους υποψηφίους στην Ουάσιγκτον το περασμένο Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένων των Τζος Σαπίρο, Τιμ Γουόλζ και Μαρκ Κέλι. Αφότου επιλέξει υποψήφιο θα πραγματοποιήσει μια πενθήμερη περιοδεία σε επτά πόλεις αυτή την εβδομάδα, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την εκστρατεία της σε βασικές πολιτείες στο πεδίο της μάχης.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση από το CBS, τον εταίρο του BBC στις ΗΠΑ, δείχνει ότι η Χάρις και ο Τραμπ παλεύουν στήθος με στήθος με την Κάμαλα να έχει προβάδισμα μίας μονάδας έναντι του Τραμπ. Η δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή δείχνει ότι ο Τραμπ και η Χάρις ισοβαθμούν σε κρίσιμες πολιτείες, όπου ο πρώην πρόεδρος είχε προβάδισμα πέντε μονάδων όσο ο Τζο Μπάιντεν ήταν στην κούρσα.

Μετά την ανακοίνωση του ονόματος, η Χάρις και ο νέος υποψήφιος θα πραγματοποιήσουν από κοινού μια συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κάμαλα συνάντησε την ομάδα ελέγχου της - με επικεφαλής τον πρώην γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ Έρικ Χόλντερ - το Σαββατοκύριακο όπου έλαβε κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τους πιθανούς υποψηφίους. Μάλιστα, πραγματοποίησε συνάντηση με τρεις από αυτούς - τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, τον γερουσιαστή της Αριζόνα Μαρκ Κέλι και τον κυβερνήτη της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο - την Κυριακή.

Συνάντησε επίσης έναν ακόμη κορυφαίο υποψήφιο - τον Υπουργό Μεταφορών Pete Buttigieg - την Παρασκευή.

Μετά την εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια την Τρίτη θα ακολουθήσει μια σειρά εκστρατειών στο Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν, τη Βόρεια Καρολίνα, την Τζόρτζια και την Αριζόνα, προτού ολοκληρωθεί η εκστρατεία της στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, στις 10 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.