Σχεδόν τρία χρόνια από τότε που οι ρωσικοί πύραυλοι άρχισαν να πέφτουν βροχή σε όλη την Ουκρανία, η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μόσχα, συμβάλλοντας στην πλήρωση του πολεμικού σεντουκιού του Κρεμλίνου. Τώρα, η Πολωνία θέλει να μειώσει αυτά τα έσοδα.

Η Βαρσοβία - ένας από τους στενότερους συμμάχους του Κιέβου - με τη σειρά της θέλει να κατευθύνει την πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ρίξει φως στο πόσα καύσιμα εξακολουθεί να εισάγει το μπλοκ και να οδηγήσει σε μια νέα σταυροφορία κατά των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και πυρηνικής τεχνολογίας.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση Συνασπισμού Πολιτών, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, θα αναλάβει την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου. Με άλλες μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία και η Γερμανία να αντιμετωπίζουν πολιτικό χάος στην πατρίδα τους, οι Ουκρανοί και οι στενότεροι σύμμαχοί τους στο μπλοκ προσβλέπουν στη Βαρσοβία για να αναλάβουν την ευθύνη.

«Έχουμε μεγάλες ελπίδες για την πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου», δήλωσε ο Vladyslav Vlasiuk, συντονιστής κυρώσεων και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelenskyy. «Από τις αίθουσες διδασκαλίας μέχρι τις αίθουσες συνεδριάσεων, οι Πολωνοί και οι Ουκρανοί εργάζονται καθημερινά για να διαμορφώσουν το κοινό τους μέλλον, επομένως οι προσδοκίες μας είναι υψηλές για συνεχή συνεργασία σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα».

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα που εδρεύει στο Ελσίνκι, η ΕΕ έχει δαπανήσει συλλογικά περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ για ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής της Μόσχας. Εν τω μεταξύ, παρά τους περιορισμούς σε όλο το μπλοκ, όπως το εμπάργκο στις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά και οι αγορές ορισμένων καυσίμων αυξάνονται . Επιπλέον, υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι η Ρωσία παραβιάζει ανοιχτά ένα ανώτατο όριο τιμών που επιβλήθηκε από τη Δύση, το οποίο περιορίζει το ποσό που μπορεί να χρεώσει για το πετρέλαιο της.

Ο Τουσκ έχει ζητήσει προηγουμένως τις «ευρύτερες δυνατές κυρώσεις» κατά της Μόσχας και έχει επισημάνει ενόψει της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου ότι θέλει να θέσει φραγμούς στις εισαγωγές ρωσικού LNG από την ΕΕ, καθώς και να στοχεύσει την πυρηνική τεχνολογία και την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων που συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδα για το Κρεμλίνο.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός πίεσε εδώ και καιρό για αυστηρότερους περιορισμούς. Τον Φεβρουάριο του 2022, μέρες αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την ολοσχερή επίθεση της στο Κίεβο, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατηγόρησε τις χώρες της ΕΕ που άργησαν να επιβάλουν κυρώσεις – κατονομάζοντας την Ουγγαρία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Τα προηγούμενα πακέτα ενεργειακών κυρώσεων απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για πιο φιλόδοξα μέτρα, τα οποία χρειάζονται ομοφωνία από τα κράτη μέλη για να τεθούν σε ισχύ.

Αλλά η πόρτα για ισχυρότερη επιβολή θα μπορούσε τώρα να ανοίξει.

Η πολωνική προεδρία συμπίπτει με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αξιωματούχοι θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα. Ο Dan Jørgensen, ο πρώην υπουργός Κλίματος της Δανίας που τώρα κατευθύνει την ενεργειακή πολιτική του μπλοκ, έχει δεσμευτεί να εισαγάγει έναν «οδικό χάρτη» το πρώτο τρίμηνο του 2025 για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης από τη Ρωσία. Αυτό, σύμφωνα με έγγραφα που παρασχέθηκαν πριν από την ακρόαση επιβεβαίωσής του, θα μπορούσε να περιλαμβάνει τόσο LNG όσο και πυρηνικά καύσιμα.

Οι νέοι περιορισμοί της ΕΕ στην επανεξαγωγή ρωσικού LNG, που εγκρίθηκαν σε προηγούμενο πακέτο κυρώσεων, θα τεθούν επίσης σε ισχύ τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες της ΕΕ θα υποχρεωθούν να εμποδίσουν τη μεταπώληση φυσικού αερίου που ρέει μέσω των λιμανιών τους, δημιουργώντας έναν πονοκέφαλο διοικητικής μέριμνας για τον στόλο των δεξαμενόπλοιων της Μόσχας. Το Βέλγιο και η Γαλλία είναι δύο από τους κύριους κόμβους αυτού του εμπορίου και έχουν ήδη δηλώσει τις προθέσεις τους να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες.

Μιλώντας στο POLITICO, ο Βέλγος υπουργός Ενέργειας Tinne Van der Straeten είπε ότι το μπλοκ χρειάζεται να εστιάσει εκ νέου στη «διαφάνεια» - δηλαδή στην κατανόηση της πραγματικής προέλευσης των καυσίμων - και ότι η χώρα έχει καταθέσει ένα έγγραφο προς εξέταση κατά τη διάρκεια της πολωνικής προεδρίας για να γίνει αυτό ακριβώς. «Πρέπει να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τα μόρια, γιατί στο τέλος υπάρχει και ο κοινός στόχος να απαλλαγούμε από τα ρωσικά καύσιμα», είπε. «Αν θέλετε ο οδικός χάρτης να καταργήσει πλήρως τα ρωσικά καύσιμα, πρέπει να ξέρετε πού πάνε».

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Maria Shagina, εμπειρογνώμονα σε κυρώσεις για τη Ρωσία στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, ενώ η πολωνική προεδρία προσφέρει μια «καλή ευκαιρία» να αυστηροποιηθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί, «πέρα από το LNG, απομένουν λίγες μεγάλες κυρώσεις».

«Το κύριο πρόβλημα με το τρέχον καθεστώς κυρώσεων της Ρωσίας είναι ότι δεν έχει ένα τελικό παιχνίδι», είπε. «Οι κυρώσεις επιβάλλονται με αντιδραστικό και σταδιακό τρόπο όταν η Ρωσία περνά μια άλλη κόκκινη γραμμή».

Ωστόσο, οποιαδήποτε γενική αναθεώρηση των εμπορικών δεσμών της ΕΕ με τη Μόσχα θα συναντήσει ένα μεγάλο εμπόδιο στο σχήμα της Ουγγαρίας, με τον Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να έχει δεσμευτεί να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε νέα πίεση στη ρωσική ενέργεια, ιδιαίτερα κυρώσεις στον μη στρατιωτικό πυρηνικό τομέα. Η Βουδαπέστη έχει συνάψει συμφωνία με τη ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom για την επέκταση του πυρηνικού σταθμού της στο Paks, παραμένοντας σε μια σχέση δεκαετιών με το Κρεμλίνο.

«Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί το σχέδιο για τη συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας στις κυρώσεις», είπε ο Όρμπαν πέρυσι όταν πρωτοεμφανίστηκε η προοπτική νέων περιορισμών. «Αυτό είναι εκτός συζήτησης».

Μια πιθανή λύση θα ήταν να μπλοκάρει νέα κοινά έργα με τη Rosatom, αναγκάζοντας μια μακροπρόθεσμη μετατόπιση από την πυρηνική βιομηχανία της Ρωσίας. Νωρίτερα αυτό το μήνα, δύο διπλωμάτες που γνωρίζουν τις παρασκηνιακές συνομιλίες που διεξάγονται εν όψει της πολωνικής προεδρίας είπαν στο POLITICO ότι ο συμβιβασμός θεωρήθηκε ως ένας τρόπος για να σφίξει ο κλοιός χωρίς να αντιμετωπίσει βέτο από την Ουγγαρία.

«Η Ρωσία συγκεντρώνει τις προσπάθειες για να γίνει επίσης αναπόσπαστο μέρος του πυρηνικού τομέα, όπως έκαναν πριν με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», είπε ένας απεσταλμένος. Ωστόσο, ακόμη και αυτοί οι χαλαροί περιορισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την αντίθεση της Ουγγαρίας.

Παιχνίδι αερίου

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο δημιουργεί επίσης νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους Πολωνούς. Ενώ ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχει επίσης δεσμευτεί να ενισχύσει τις αμερικανικές εξαγωγές LNG στην Ευρώπη, με το «τρυπάνι, μωρό, τρυπάνι» να εμφανίζεται ως μια κραυγή συγκέντρωσης της εκστρατείας.

Σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην αποφυγή ενός εμπορικού πολέμου με την Ουάσιγκτον, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να κοιτάξει την κυβέρνηση Τραμπ για να βοηθήσει να τερματιστεί η εξάρτησή της από τη Μόσχα για φυσικό αέριο.

«Γιατί να μην το αντικαταστήσουμε με αμερικανικό LNG, το οποίο είναι φθηνότερο για εμάς και μειώνει τις τιμές της ενέργειας μας; Είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να μπούμε σε μια συζήτηση, επίσης [όσον αφορά] στο εμπορικό μας έλλειμμα», είπε σε μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα.

Ενώ δεν έχουν προταθεί ποτέ συγκεκριμένοι περιορισμοί στις εισαγωγές LNG για οικιακή χρήση και θα τεθεί αμέσως βέτο από την Ουγγαρία, η αύξηση της εξόρυξης φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κίνητρο βάσει της αγοράς για τον τερματισμό αγορών από τη Μόσχα.

Για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος βασίζεται στις αγορές ορυκτών καυσίμων από την Ευρώπη για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας, αυτά θα μπορούσαν να είναι άσχημα νέα.

Πηγή: politico.eu

