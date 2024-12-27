Ουκρανία: Η Μπρατισλάβα θέλει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για λήξη πολέμου

Η Σλοβακία επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, μια μέρα μετά αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μπρατισλάβα προσφέρθηκε να αποτελέσει «πλατφόρμα» διαλόγου για το ουκρανικό.

«Προσφέρουμε να φιλοξενήσουμε σε σλοβακικό έδαφος τέτοιες διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών Γιουράι Μπλάναρ με ανάρτηση στο Facebook.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν «με τη συμμετοχή όλων των μερών και συνεπώς και της Ρωσίας», σε αντίθεση με τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου στην Ελβετία. Παράλληλα είπε ότι η Μπρατισλάβα ενημέρωσε τους «Ουκρανούς εταίρους» της τον Οκτώβριο για τη διαθεσιμότητα της να φιλοξενήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Χθες ο Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Σλοβακία προσφέρθηκε να αποτελέσει μια «πλατφόρμα» για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο «είπε ότι αν υπάρξουν διαπραγματεύσεις, θα χαρεί η χώρα του να παράσχει μια πλατφόρμα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η Μόσχα «δεν είναι αντίθετη» σε μια τέτοια πρόταση.

«Θεωρούμε τη δήλωση του Ρώσου προέδρου ως ένα θετικό μήνυμα για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, της αιματοχυσίας και της καταστροφής όσο το δυνατόν γρηγορότερα», έγραψε ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θα επιτύχει «όλους (τους) στόχους της στην Ουκρανία». «Αυτός είναι ο υπ'αριθμόν ένας στόχος», είπε.

Αν και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η Σλοβακία με την επιστροφή του Φίτσο στην πρωθυπουργία, μετά τις εκλογές του 2023, έχει βρεθεί κοντύτερα στη Ρωσία αναθερμαίνοντας τις διμερείς σχέσεις, ακολουθώντας το δρόμο της Ουγγαρίας αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός σταμάτησε κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και κατηγορεί το Κίεβο ότι θέτει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της χώρας του με ρωσικό αέριο, το οποίο επιθυμεί να συνεχίσει να αγοράζει.

Ο Φίτσο, ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που κρατούν στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επισκέφθηκε τη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου. Η επίσκεψη αυτή προκάλεσε την οργή του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

