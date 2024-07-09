Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στο Τόκιο αυτές τις τελευταίες ημέρες, ενώ η Ιαπωνία βιώνει ένα ασυνήθιστο για την περίοδο των βροχών κύμα καύσωνα, που οδήγησε τις αρχές να εκδώσουν σειρά υγειονομικών προειδοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η περιφέρεια της Σιζουόκα (κέντρο) ήταν η πρώτη στην Ιαπωνία που είδε τον υδράργυρο να φθάνει στους 40 βαθμούς Κελσίου φέτος, ξεπερνώντας το όριο των 35° Κελσίου που αντιστοιχεί στον ορισμό των μετεωρολογικών υπηρεσιών για μια «εξαιρετικά ζεστή» ημέρα.

Μια τόσο έντονη ζέστη κατά την περίοδο των βροχών είναι πρόωρη και «αρκετά σπάνια», που προκαλείται εν μέρει από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης στον Νότιο Ειρηνικό, δήλωσε αξιωματούχος της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι θερμοκρασίες έφθασαν σε υψηλά επίπεδα κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου χθες στο Τόκιο και τη Γουακαγιάμα (δυτικά), σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τις τελευταίες ημέρες, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να χρησιμοποιούν κλιματιστικά σε κλειστούς χώρους.

Η πρωτεύουσα κατέγραψε τρεις νεκρούς που σχετίζονται με περιστατικά θερμοπληξίας το Σάββατο και άλλους τρεις χθες, Δευτέρα, όταν ο υδράργυρος κινήθηκε γύρω στους 35° Κελσίου στα μέσα της ημέρας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της πόλης.

«Χωρίς τον κλιματισμό, δυσκολεύομαι να επιβιώσω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σουμίκο Γιαμαμότο, μια 75χρονη κάτοικος του Τόκιο. «Χάρη στις συμβουλές που δόθηκαν από την τηλεόραση, προσπαθώ να ενυδατώνομαι όσο το δυνατόν πιο πολύ», δήλωσε.

Η θερμοπληξία προκαλεί πολλούς θανάτους στην Ιαπωνία, όπου ο πληθυσμός είναι ο πιο ηλικιωμένος στον κόσμο μετά το Μονακό.

Οι ηλικιωμένοι θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι στη ζέστη, όπως τα μικρά παιδιά και οι άνθρωποι που ζουν μόνοι τους ή δεν διαθέτουν κλιματισμό.

Χθες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για την αύξηση του αριθμού των νεκρών λόγω της θερμικής καταπόνησης, ο οποίος αυξήθηκε από μερικές εκατοντάδες τον χρόνο πριν από 20 χρόνια σε σχεδόν 1.500 το 2022. Ο αριθμός των νεκρών υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος θερμοπληξίας αντιστοιχεί πλέον με αυτόν μια «μεγάλης φυσικής καταστροφής», σύμφωνα με τον Σύλλογο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

