Ο Τραμπ τα βάζει με τα πανεπιστήμια: Μετά τον εμπορικό πόλεμο, σειρά τώρα έχει ο πόλεμος στα αμφιθέατρα

Της Αθηνάς Παπακώστα

«To πανεπιστήμιο Χάρβαρντ είναι παλαιότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 140 χρόνια, διαθέτει περισσότερα κεφάλαια από το ΑΕΠ σχεδόν 100 χωρών και έχει εκπαιδεύσει συνολικά οκτώ Αμερικανούς προέδρους. Εάν ένα ανώτατο ίδρυμα εκπαίδευσης επρόκειτο να ορθώσει το ανάστημά του στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ κατά του ακαδημαϊκού κόσμου, τότε το Χάρβαρντ θα ήταν στην κορυφή της λίστας».

Με αυτές τις λέξεις οι Τάιμς της Νέας Υόρκης επιλέγουν να περιγράψουν το κορυφαίο, παγκοσμίως, πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που έγινε το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες που απέρριψε τις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η διοίκηση Τραμπ με πρόσχημα την καταπολέμηση του αντισημιτισμού επιδιώκει να ελέγξει μια σειρά από πανεπιστήμια της χώρας επιβάλλοντας σε αυτά ένα μοντέλο εσωτερικής διακυβέρνησης και λειτουργίας το οποίο, σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό κόσμο, έχει σκοπό τον περιορισμό των προοδευτικών ιδεών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές και έλεγχο για τις προσλήψεις προσωπικού και τις εισαγωγές φοιτητών, καθώς, επίσης, και την καταπολέμηση των πολιτικών Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, ενώ μέχρι και σήμερα η αμερικανική κυβέρνηση, που κατηγορεί τα πανεπιστήμια ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους Εβραίους φοιτητές στη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, συνεχίζει τις διαδικασίες απέλασης αλλοδαπών φοιτητών για συμμετοχή σε διαδηλώσεις υπέρ του παλαιστινιακού λαού, και ακυρώνει τις βίζες πολλών φοιτητών.

Ενδεικτικά από το Χάρβαρντ, το πιο πλούσιο και πιο παλιό πανεπιστήμιο της χώρας, απαίτησε να μοιράζεται με την αμερικανική κυβέρνηση τα δεδομένα από τις προσλήψεις σε αυτό, να επιτρέψει σε «εξωτερικούς παρατηρητές» να ελέγχουν, εάν όλα τα ακαδημαϊκά του τμήματα φιλοξενούν «ποικιλία απόψεων» αλλά και να αναφέρει εάν φοιτητές του αποτελούν… απειλή για τις αμερικανικές αξίες.

Το πανεπιστήμιο Columbia υπέκυψε, υπό την απειλή περικοπής 400 εκατομμυρίων δολαρίων ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, και συμφώνησε να συναινέσει σε όσα ζητεί η κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου και του αιτήματος εποπτείας στο τμήμα Σπουδών Μέσης Ανατολής, Νότιας Ασίας και Αφρικής.

Αντιθέτως, το Χάρβαρντ απάντησε αρνητικά στις απαιτήσεις Τραμπ, που - όπως τόνισε σε σχετική του ανακοίνωση - «υπερβαίνουν τα όρια της νόμιμης κυβερνητικής εξουσίας και παραβιάζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία».

Όπως εξήγησε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Άλαν Γκάρμπερ, «καμία κυβέρνηση, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας, δεν μπορεί να υπαγορεύει τι θα διδάσκουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ποιον θα προσλαμβάνουν ή θα δέχονται, ούτε ποια πεδία γνώσης θα ακολουθούν».

Όπως σημείωνε στους Τάιμς της Νέας Υόρκης, ο Στίβεν Πίνκερ, ψυχολόγος και πρόεδρος του Συμβουλίου για την Ακαδημαϊκή Ελευθερία στο Χάρβαρντ, η στάση της κυβέρνησης Τραμπ είναι «οργουελική», καθώς επιθυμεί η ίδια να εγγυάται πόσες και ποιες απόψεις θα εκφράζονται εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος. «Θα αναγκάσει η αμερικανική κυβέρνηση το Τμήμα Οικονομικών να προσλάβει περισσότερους μαρξιστές ή το Τμήμα Ιατρικής να προσλάβει ομοιοπαθητικούς;», τόνιζε μεταξύ άλλων για να καταλήξει κάνοντας λόγο για παραλογισμό της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η απόφαση του Χάρβαντ να αρνηθεί να… συμμορφωθεί στις απαιτήσεις Τραμπ μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής στον εν εξελίξει πόλεμο του Αμερικανού προέδρου κατά των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας δίνοντας το σύνθημα και άλλα πανεπιστήμια να γυρίσουν την πλάτη στον Λευκό Οίκο και την προσπάθειά του να αναδιαμορφώσει την ανώτατη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσιγκτον, όμως, φρόντισε ήδη να παγώσει επιχορηγήσεις 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Χάρβαρντ, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, ερευνητικές υποτροφίες για τον καρκίνο, τον διαβήτη, τη νόσο Αλτσχάιμερ ακόμη υποτροφίες για την έρευνα στο Διάστημα, καθώς επίσης και να βάλει πάγο σε 60 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να φορολογήσει «ως πολιτικές οντότητες» τα πανεπιστήμια που, σύμφωνα με την κυβέρνησή του, «παραβιάζουν το δημόσιο συμφέρον».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, για το εάν η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει, πράγματι, να αφαιρέσει το φορολογικό προνόμιο του Χάρβαρντ, επεσήμανε ότι «το Χάρβαρντ πρέπει να συμμορφωθεί με την ομοσπονδιακή νομοθεσία» και πως ο πρόεδρος Τραμπ «θέλει να δει το πανεπιστήμιο να ζητά συγγνώμη».

«Το Χάρβαρντ έθεσε το παράδειγμα για τα υπόλοιπα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, απορρίπτοντας μια παράνομη και άγαρμπη απόπειρα φίμωσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, και λαμβάνοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι φοιτητές σε αυτό μπορούν να επωφελούνται από ένα περιβάλλον πνευματικής αναζήτησης, έντονου διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού. Ελπίζουμε ότι και άλλα ιδρύματα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του» ανήρτησε σχετικά στην πλατφόρμα Χ, ο πρώην πρόεδρος της χώρας και απόφοιτος Χάρβαρντ, Μπαράκ Ομπάμα στην πρώτη δημοσία του παρέμβαση από την επιστροφή Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και η μάχη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.