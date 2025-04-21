Η σύζυγος του πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ καταδικάστηκε για υπόθεση δωροδοκίας

Η σύζυγος του πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ καταδικάστηκε για αποδοχή δωροδοκιών σε ράβδους χρυσού, μετρητά και μια Mercedes Benz με αντάλλαγμα να βοηθήσει τον σύζυγό της να χρησιμοποιήσει διεφθαρμένα την εξουσία του για να βοηθήσει επιχειρηματίες και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η Ναντίν Μενέντεζ, 58 ετών, κρίθηκε ένοχη για 15 κατηγορίες τη Δευτέρα στην ίδια δικαστική αίθουσα της Νέας Υόρκης όπου ο σύζυγός της, ένας Δημοκρατικός από το Νιου Τζέρσεϊ, καταδικάστηκε πέρυσι μαζί με δύο επιχειρηματίες και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η Ναντίν Μενέντεζ και ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ήταν «συνέταιροι στο έγκλημα».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι αφού άρχισαν να βγαίνουν το 2018, εκείνη εισέπραττε δωροδοκίες για να τον απομονώσει από το να δεχτεί άμεσα δωροδοκίες. Σε αντάλλαγμα, ο γερουσιαστής βοήθησε την αιγυπτιακή κυβέρνηση καθώς αναζητούσε στρατιωτική βοήθεια και βοήθησε έναν Αμερικανό-Αιγύπτιο επιχειρηματία, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Προσπάθησε επίσης να επηρεάσει την έκβαση ποινικών ερευνών για να βοηθήσει διεφθαρμένους επιχειρηματίες, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Η Μενέντεζ, ο οποίος φορούσε μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της Δευτέρας, δεν έδειξε καμία αντίδραση στην ετυμηγορία, στην οποία κατέληξαν οι ένορκοι μετά από περίπου έξι ώρες διαβουλεύσεων. Η ποινή θα ανακοινωθεί στις 12 Ιουνίου.

