Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Μεγάλη Τετάρτη, να απαγορεύσει στο αμερικανικό πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ να δέχεται ξένους φοιτητές, αν δεν δεχθεί να υποβληθεί σε έλεγχο όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών, τις προσλήψεις πανεπιστημιακών και τον πολιτικό προσανατολισμό του.

«Αν το Χάρβαρντ δεν μπορεί να αποδείξει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις του, το πανεπιστήμιο θα χάσει το προνόμιο να εγγράφει ξένους φοιτητές», δηλώνει σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όξυνε χθες την κριτική του κατά του Χάρβαρντ, απειλώντας να του στερήσει και τις ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, επιπλέον της κατάργησης του δικαιώματός του να δέχεται ξένους φοιτητές, καθώς το πανεπιστήμιο αυτό έχει γίνει στόχος της μάχης του προέδρου εναντίον των επιφανέστερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ.

Το Χάρβαρντ «διδάσκει το μίσος και την ηλιθιότητα» και «δεν θα έπρεπε να λαμβάνει πλέον ομοσπονδιακά κεφάλαια», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, δύο ημέρες αφού έκοψε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολυετείς ομοσπονδιακές επιδοτήσεις προς το πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Δύο μέσα ενημέρωσης, το CNN και η Washington Post, ανέφεραν χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εξάλλου επισήμως από την εφορία να καταργήσει τη φοροαπαλλαγή που απολαμβάνει το Χάρβαρντ.

Η προεδρία του πανεπιστημίου προκάλεσε αίσθηση αντιτασσόμενη δημόσια τη Δευτέρα στα αιτήματα της κυβέρνησης Τραμπ, που, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, είχαν στόχο την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις.

Στην αντιπαράθεση αυτή, ενδεικτική του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στον συντηρητικό πρόεδρο και τα μεγάλα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως το Χάρβαρντ, που ιδρύθηκε πριν από τέσσερις αιώνες, «δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αξιοπρεπής χώρος μάθησης και δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται σε κανένα κατάλογο μεγάλων πανεπιστημίων στον κόσμο».

Το Χάρβαρντ στρατολογεί κυρίως «ριζοσπάστες αριστεριστές, ηλιθίους και εγκεφάλους σπουργιτιού», σύμφωνα με τον ίδιο.

Το πανεπιστήμιο αυτό, που βρίσκεται στη Βοστώνη, αριθμεί περίπου 30.000 φοιτητές και έχει εκπαιδεύσει 162 Νομπελίστες, βρίσκεται εδώ και χρόνια επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης της Σανγκάης για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Όμως βρίσκεται στο στόχαστρο των συντηρητικών που επιτίθενται στα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία θεωρούν υπερβολικά αριστερά. Οι επιθέσεις αυτές εντάθηκαν την άνοιξη του 2024, στη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών φοιτητικών κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν κατηγορήσει τότε τα πανεπιστήμια ότι απέτυχαν να προστατεύσουν εβραίους φοιτητές και πρόεδροι πανεπιστημίων, όπως αυτές του Χάρβαρντ και του Κολούμπια, είχαν παραιτηθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε προχθές, Τρίτη, από το Χάρβαρντ, να ζητήσει «συγγνώμη» και καταφέρθηκε εναντίον της φοροαπαλλαγής του εκτιμώντας ότι θα έπρεπε «να θεωρείται πολιτική οντότητα, εφόσον συνεχίζει να υπερασπίζεται την πολιτική, ιδεολογική 'τρέλα' του, που εμπνέεται από/υποστηρίζει την τρομοκρατία».

Το ιδιωτικό αυτό πανεπιστήμιο, το οποίο έχει «προίκα» μια τεράστια κληρονομιά άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απολαμβάνει φοροαπαλλαγής έναντι της ομοσπονδιακής εφορίας και της εφορίας της πολιτείας της Μασαχουσέτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το πανεπιστήμιο αυτό και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ότι επιτρέπουν να αναπτύσσεται στις πανεπιστημιουπόλεις τους ο αντισημιτισμός και η κυβέρνησή του τους ζήτησε να θέσουν σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων -μεταξύ των οποίων να ελέγχουν τις απόψεις των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού-, διαφορετικά το ομοσπονδιακό κράτος θα τους κόψει τις επιδοτήσεις.

Όμως εισέπραξε την άρνηση του Χάρβαρντ. Σε επιστολή που απηύθυνε στους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Άλαν Γκάρμπερ υπενθύμισε τη Δευτέρα πως το Χάρβαρντ έχει ήδη αναλάβει δράσεις κατά του αντισημιτισμού εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και διαβεβαίωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει «την ανεξαρτησία του ούτε τα δικαιώματά του που είναι εγγυημένα από το Σύνταγμα», όπως η πρώτη τροπολογία περί ελευθερίας της έκφρασης.

«Καμιά κυβέρνηση, όποιο κι αν είναι το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, δεν πρέπει να υπαγορεύει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι πρέπει να διδάσκουν, ποιούς μπορεί να εισάγουν ή να προσλαμβάνουν, ούτε σε ποια θέματα μπορούν να διεξάγουν έρευνες», πρόσθεσε.

Η στάση αυτή προκάλεσε το πάγωμα ομοσπονδιακών επιδοτήσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με άμεση ισχύ: η Σάρα Φόρτσουν, μια αναγνωρισμένη ερευνήτρια, έλαβε εντολή να σταματήσει τις έρευνές της για τη φυματίωση από την ομοσπονδιακή δομή που τις χρηματοδοτεί, τα NIH, έκανε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο η σχολή δημόσιας υγείας του Χάρβαρντ.

Χθες προστέθηκε και η απειλή από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας να χάσει το πανεπιστήμιο αυτό το δικαίωμα να εγγράφει ξένους φοιτητές.

Η σθεναρή απάντηση του Χάρβαρντ χαιρετίσθηκε από εκατοντάδες καθηγητές και από προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος, μεταξύ των οποίων ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρώην πρόεδρος που χαιρέτισε το «παράδειγμα» του πανεπιστημίου και εξέφρασε την ελπίδα ότι και άλλοι «θεσμοί» θα συνεχίσουν σ' αυτό το δρόμο.

Το Χάρβαρντ τήρησε διαφορετική στάση από το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, το οποίο δέχθηκε να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις, κάτι που θεωρήθηκε από ορισμένους συνθηκολόγηση απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Το Κολούμπια διαβεβαίωσε ωστόσο πως θα αρνηθεί «κάθε συμφωνία που θα μας έκανε να απαρνηθούμε την ανεξαρτησία μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.