Το Χάρβαρντ δίνει το παράδειγμα, λέει ο Ομπάμα μετά το κόψιμο της χρηματοδότησης στο ιστορικό πανεπιστήμιο

Το Χάρβαρντ δίνει το παράδειγμα και σε άλλα πανεπιστήμια, έγραψε στο Χ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ιστορικό πανεπιστήμιο.

«Το Χάρβαρντ έχει δώσει το παράδειγμα για άλλα ανώτατα ιδρύματα, απορρίπτοντας μια παράνομη και αδέξια προσπάθεια να καταπνίξει την ακαδημαϊκή ελευθερία, ενώ έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλοι οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από ένα περιβάλλον έρευνας, διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού. Ας ελπίσουμε ότι και άλλα ιδρύματα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του» έγραψε στο Χ ο Μπαράκ Ομπάμα.





Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2025

Το κόψιμο της χρηματοδότησης ανακοινώθηκε από το ομοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας λόγω της απόφασης του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ να μην υποχωρήσει στις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου, που ζητούσε να κοπούν προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και κοινωνικής ένταξης.

Το χρονικό

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε το πάγωμα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την επιχορήγηση του πανεπιστημίου Harvard μετά την άρνηση του περίφημου αμερικανικού πανεπιστημίου να υποκύψει στις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου που κατηγορεί το πανεπιστημιακό ίδρυμα ότι επιτρέπει να ανθίζει στους κόλπους του ο αντισημιτισμός.

Το Harvard, όπως και άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια, έγινε θέατρο φοιτητικών κινητοποιήσεων κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Έγινε στόχος της επίθεσης του Τραμπ μόλις αυτός ξαναέβαλε το πόδι του στον Λευκό Οίκο.

«Η παρενόχληση των Εβραίων φοιτητών είναι αβάσταχτη», κατήγγειλε σε ανακοίνωση του αμερικανικό υπουργείο Παιδείας. «Είναι ώρα τα πανεπιστήμια της ελίτ να λάβουν στα σοβαρά το πρόβλημα και να δεσμευθούν να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές αν θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την υποστήριξη των φορολογουμένων».

Η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε την Παρασκευή email στο Harvard απαιτώντας από το πανεπιστήμιο να κοινοποιεί αμέσως στις ομοσπονδιακές αρχές τα ονόματα των ξένων φοιτητών που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά και να αναφέρεται σε τρίτο εξωτερικό παράγοντα για να επιβεβαιώνει ότι κάθε σχολή διαθέτει «ποικιλία απόψεων».

Ζήτησε επίσης από το πλουσιότερο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών «έλεγχο» των απόψεων των φοιτητών και του σώματος των διδασκόντων.

«Το Harvard δεν είναι έτοιμο να αποδεχθεί τις απαιτήσεις που υπερβαίνουν τη νόμιμη εξουσία αυτής και οποιαδήποτε άλλης κυβέρνησης», απάντησε το πανεπιστήμιο σε επιστολή που υπογράφεται από τους δικηγόρους του.

Οι απαιτήσεις της κυβέρνησης «αντιβαίνουν στην Πρώτη Τροπολογία» του αμερικανικού Συντάγματος που εγγυάται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, κυρίως την ελευθερία της έκφρασης.

Σε επιστολή που απευθύνεται προς τους φοιτητές και τους καθηγητές, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Αλαν Γκάρμπερ διαβεβαιώνει ότι το Harvard «δεν θα απεμπολήσει την ανεξαρτησία του ούτε τα εγγυημένα από το Σύνταγμα δικαιώματα».

«Καμία κυβέρνηση, οποιονδήποτε και αν είναι το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, δεν πρέπει να υπαγορεύει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι πρέπει να διδάσκουν, ποιους μπορούν να εγγράφουν ή να προσλαμβάνουν, ούτε σε ποια αντικείμενα μπορούν να πραγματοποιούν έρευνα», γράφει ο Αλαν Γκάρμπερ.

«Συγχαρητήρια στο Harvard που αρνήθηκε να απεμπολήσει τα συνταγματικά του δικαιώματα απέναντι στον αυταρχισμό του Τραμπ», δήλωσε ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.

Η Ελίζ Στέφανικ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ και απόφοιτος του Harvard, ζήτησε τη διακοπή της χρηματοδότησης του πανεπιστημίου χαρακτηρίζοντάς το «ενσάρκωση της ηθικής και ακαδημαϊκής έκπτωσης στην ανώτατη εκπαίδευση».

Οι ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις αντιπροσωπεύουν το 11% των εσόδων του Harvard, ο ετήσιος προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ στην περιοχή της Βοστώνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στο τέλος του Μαΐου ότι σκοπεύει να κόψει περί τα 9 δισεκατομμύρια ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων από το πανεπιστήμιο έπειτα από την πραγματοποίηση «συνολικού ελέγχου».

Τα πανεπιστήμια Northwestern και Cornell χαρακτηρίσθηκαν «πανεπιστημιακά ιδρύματα που ανέχονται τον αντισημιτισμό» από του υπουργό Άμυνας του Τραμπ, τον Πιτ Χέγκσεθ. Στη συνέχεια, το Πεντάγωνο έκοψε επιχορηγήσεις ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς τα δύο πανεπιστήμια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έκοψε για τους ίδιους λόγους 400 εκατομμύρια δολάρια επιχορηγήσεων από το πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, το οποίο, αντίθετα από το Harvard, έσπευσε να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις και εφαρμόζει δραστικές μεταρρυθμίσεις με την ελπίδα ότι θα ανακτήσει τους πόρους.

«Το Harvard έδειξε τον δρόμο στα υπόλοιπα ιδρύματα της ανωτάτης εκπαίδευσης αποκρούοντας την παράνομη και χονδροειδή απόπειρα να καταπνίγει η ακαδημαϊκή ελευθερία», σχολίασε στο Χ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου του Harvard.

«Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ιδρύματα», πρόσθεσε.

Το Massachusetts Institute of Technology (MIT), άλλο περίφημο πανεπιστήμιο της περιφέρειας της Βοστώνης, έχει καταθέσει δύο αγωγές στη δικαιοσύνη για τη μείωση της χρηματοδότησής του από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

«Οι πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του MIT μειώνοντας την ικανότητά του να υπηρετήσει τη χώρα», έγραψε σε επιστολή η πρόεδρος του πανεπιστημίου Σάλι Κόρνμπλαθ.

