Κίνα προς Ουάσιγκτον: Δίνουμε το χέρι αντί να ρίχνουμε γροθιές 

Νέο μήνυμα έστειλε νωρίτερα το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον, στον απόηχο των δασμών του πρόεδρου Τραμπ.

«Αντιμετωπίζοντας την εξωτερική αβεβαιότητα, η Κίνα θα παραμείνει δεσμευμένη στο να δίνει το χέρι, αντί να γρονθοκοπά» αναφέρει χαρακτηριστικά το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι τα κινεζικής κατασκευής smartphone και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα εξαιρεθούν από τους δασμούς - προσθέτοντας ότι απλώς μετακινούνται σε διαφορετικό «κουβά» φόρων.

Η Κίνα έχει καλέσει τον Τραμπ να «ακυρώσει πλήρως» το καθεστώς των δασμών και «να επιστρέψει στον σωστό δρόμο του αμοιβαίου σεβασμού». Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι τα προϊόντα θα υπόκεινται σε «δασμό ημιαγωγών».

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε ότι ο νέος φόρος θα είναι επιπρόσθετος σε μια σειρά παγκόσμιων δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα και στη συνέχεια ανέστειλαν για μια περίοδο 90 ημερών.

«Χρειαζόμαστε τα φάρμακά μας και χρειαζόμαστε ημιαγωγούς και οι ηλεκτρονικές μας συσκευές να κατασκευάζονται στην Αμερική», πρόσθεσε.

Η Κίνα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εξαπέλυσαν «προηγμένες» κυβερνοεπιθέσεις, κατονομάζοντας φερόμενους πράκτορες της NSA (Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας).

Σύμφωνα με το κινεζικό ΥΠΕΞ, το «Πεκίνο θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατέψει την κυβερνοασφάλειά της».

«Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο κρατών μας χτίζεται σε εποικοδομητική και αξιόπιστη βάση. Αυξάνεται και επεκτείνεται κάθε χρόνο στους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Θα έλεγα ότι αυτή η αλληλεπίδραση είναι μια συνέχεια και αντανάκλαση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών μας» είπε ο Σεργκέι Ναρίσκιν.

