Τρεις ημέρες μετά από τη νέα του συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν (φωτογραφία), ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε χθες Δευτέρα, ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί «ειρήνη με διάρκεια» στην Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε μάλλον στο σημείο που θα λάβουμε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο», τόνισε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Αντίθετη γνώμη όμως έχει ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επεσήμανε σε συνέντευξή του ότι δεν είναι εύκολο να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ σε βασικά σημεία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουμε σε βασικά στοιχεία μιας διευθέτησης. Είναι υπό συζήτηση», τόνισε ο Σεργκέι Λαβρόφ στην εφημερίδα Kοmmersant όταν ρωτήθηκε αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε κάποια στοιχεία μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Γνωρίζουμε όλοι πώς μοιάζει μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία, την οποία ποτέ δεν έχουμε απορρίψει, και πώς μοιάζει μια συμφωνία που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια νέα παγίδα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ διευκρίνισε ότι η θέση της Μόσχας παρουσιάστηκε ξεκάθαρα από τον Πούτιν τον Ιούνιο του 2024, όταν ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να απαρνηθεί τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά της από τις τέσσερις ουκρανικές επαρχίες που διεκδικεί η Ρωσία.

«Μιλάμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζούνε σε αυτές τις περιοχές. Για τον λόγο αυτό οι περιοχές αυτές είναι σημαντικές για εμάς. Δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε, να επιτρέψουμε να εκδιωχθούν οι άνθρωποι από εκεί», υπογράμμισε ο Ρώσος υπουργός.

Η Μόσχα ελέγχει αυτή τη στιγμή κάτι λιγότερο από το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, όπως και περιοχές άλλων τεσσάρων ουκρανικών επαρχιών: της Ζαπορίζιας, της Χερσώνας, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Τέλος ο Λαβρόφ εξήρε «τη λογική στάση» του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος δήλωσε ότι η προηγούμενη στήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αποτέλεσε μια από τις αιτίες του πολέμου.

Το παρασκήνιο

Ο Τραμπ φιλοδοξεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τον λόγο αυτό έσπασε τη διπλωματική απομόνωση που έχουν επιβάλει οι Δυτικοί στη Ρωσία.

Η κυβέρνησή του οργανώνει ξεχωριστές συνομιλίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους από τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλήξει σε συνολική παύση των εχθροπραξιών.

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Πούτιν την Παρασκευή στην Αγία Πετρούπολη, για τρίτη φορά μετά την επιστροφή του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία.

Αυτή η συνάντηση, που διήρκεσε τέσσερις ώρες και πραγματοποιήθηκε παρουσία των συμβούλων του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ και Κίριλ Ντμιτρίεφ, ήταν «πειστική», σχολίασε ο Αμερικανός απεσταλμένος, σύμφωνα με τον οποίο «έχει αρχίσει να διαφαίνεται» μια ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κρεμλίνο τόνισε την Κυριακή ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αναμένει κανείς αποτελέσματα από την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

