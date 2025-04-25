Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο Βατικανό για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου η οποία θα τελεσθεί αύριο, Σάββατο και ώρα 10:00 ενώ παράλληλα εκατοντάδες πιστοί συνεχίζουν να συρρέουν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου για να αποτίσουν τα σέβη της στον ποντίφικα ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα του Πάσχα.

Δείτε Live

Πάνω από 50 αρχηγοί κρατών και 10 μονάρχες θα παρευρεθούν στην τελετή του Σαββάτου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι και αναμένεται να φτάσουν στη Ρώμη την Παρασκευή.

Οι ιταλικές αρχές και οι αρχές του Βατικανού έθεσαν την περιοχή γύρω από τον Άγιο Πέτρο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πριν από την κηδεία σηκώνοντας drones, τοποθετώντας ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες και μαχητικά αεροσκάφη τα οποία θα βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη κάνει ουρές για ώρες για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Φραγκίσκο, το φέρετρο του οποίου θα κλείσει στις 20:00 τοπική ώρα σήμερα σε μια τελετή στην οποία θα παρευρεθούν ανώτεροι καρδινάλιοι. Ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ, ο καμερλένγκο που διευθύνει τις καθημερινές υποθέσεις του Βατικανού έως ότου εκλεγεί νέος Πάπας, θα προεδρεύσει της λεγόμενης «Τελετουργίας της σφράγισης του φέρετρου».

Τουλάχιστον 130 ξένες αντιπροσωπείες αναμένονται στην κηδεία του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, και του πρίγκιπα Ουίλιαμ της Βρετανίας. Επίσης, θα τεθεί σε ισχύ ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Το φέρετρο του πάπα βρίσκεται σε βωμό στον Άγιο Πέτρο από την Τετάρτη. Το λαϊκό προσκύνημα συνεχίζεται και σήμερα μέχρι και τις 20:00.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ιταλίας εκτιμά ότι «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι θα κατευθυνθούν στη Ρώμη.

Μετά την κηδεία, το φέρετρο του Φραγκίσκου θα οδηγηθεί με πομπή στην αγαπημένη του εκκλησία, την παπική βασιλική της Santa Maria Maggiore της Ρώμης και θα ενταφιαστεί στο έδαφος. Ο κόσμος θα μπορεί να επισκέπτεται τον τάφο του από το πρωί της Κυριακής.

Μετά από αυτό, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Φραγκίσκου. Καρδινάλιοι από όλο τον κόσμο επέστρεψαν στη Ρώμη για την κηδεία και το κονκλάβιο για την εκλογή νέου ποντίφικα. Ελλείψει Πάπα, οι καρδινάλιοι συναντώνται καθημερινά για να συμφωνήσουν τα επόμενα βήματα, ενώ μια ακόμη συνάντηση αναμένεται σήμερα Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.