Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ντόναλντ Τραμπ πουλάει μπλουζάκια και καπελάκια με την επιγραφή «Trump 2028», το έτος των επόμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, στις οποίες όμως ο Ρεπουμπλικανός απαγορεύεται από το Σύνταγμα να είναι υποψήφιος.

Ο 78χρονος Τραμπ, ο οποίος βλέπει το ποσοστό αποδοχής του να πέφτει στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπηρετήσει μια τρίτη θητεία - αν και οι περισσότεροι το θεωρούν εξαιρετικά απίθανο.

Ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τον Τραμπ μοιράστηκε την Πέμπτη μια φωτογραφία του γιου του Έρικ με ένα από τα νέα κόκκινα καπέλα, τα οποία κοστίζουν 50 δολάρια.

«Κάντε μια δήλωση με αυτό το καπέλο Made in America Trump 2028», αναφέρει η περιγραφή του προϊόντος στην ιστοσελίδα του Trump Store.

Στο κατάστημα πωλούνται και μπλουζάκια σε ναυτικό και κόκκινο χρώμα, στην τιμή των 36 δολαρίων, τα οποία γράφουν «Trump 2028 (Rewrite the Rules)».

Σημειώνεται πως οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί εκφράζουν ανησυχία για τους χειρισμούς του δισεκατομμυριούχου σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ζωής, καθώς και για τις χαοτικές δασμολογικές πολιτικές του.

Παράλληλα, η 22η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος ορίζει ότι «κανένα πρόσωπο δεν εκλέγεται στο αξίωμα του προέδρου περισσότερες από δύο φορές».

Ο Τραμπ, ο οποίος διετέλεσε επίσης πρόεδρος από το 2017 έως το 2021, έχει επιμείνει ότι «δεν αστειεύεται» σχετικά με μια τρίτη θητεία, λέγοντας τον περασμένο μήνα ότι υπάρχουν «μέθοδοι» που θα το επέτρεπαν να συμβεί.

Ωστόσο, οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια τροποποίησης του ιδρυτικού εγγράφου θα έστελνε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αχαρτογράφητο έδαφος, αναφέρει η Guardian.

Η αλλαγή του αμερικανικού Συντάγματος για να επιτραπεί μια τρίτη προεδρική θητεία θα απαιτούσε πλειοψηφία δύο τρίτων τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Επίσης, χρειάζεται επικύρωση από τουλάχιστον 38 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, κάτι που επίσης δεν θεωρείται εφικτό να γίνει.

