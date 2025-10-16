Γροθιές και κλωτσιές σε συνέδριο της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης

Χαμός έγινε σε συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πόλη Μαλάτεια, όταν ο δήμαρχος που εκλέγεται με αυτό το κόμμα κατηγόρησε βουλευτή και άλλους κομματικούς παράγοντες ότι δεν στηρίζουν τον δήμο.

Η συμπλοκή κράτησε περίπου 15 λεπτά, πριν ηρεμήσουν τα πνεύματα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης. (Δείτε από το 13:17 και μετά)

Το «τείχος» της Αθήνας στην ένταξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή άμυνα

Τα τουρκικά drones που θέλουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στην απειλή της Ρωσίας.

Η Άγκυρα τηρεί στάση αναμονής με την πεποίθηση πως οι Ευρωπαίοι θα πιέσουν την Αθήνα.

Συνάντηση υπουργού Άμυνας Τουρκίας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ - Σε αναμονή για την άφιξη του ΥΠΕΞ της Γερμανίας στην Άγκυρα

Η Άγκυρα πιέζει για να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE. Προβάλει τις δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας και τον μεγάλο τουρκικό στρατό.

Προσπάθειες να ενταχθούν οι τουρκικές βιομηχανίες στα ευρωπαϊκά κονδύλια για τεθωρακισμένα οχήματα, πυρομαχικά όπλων, τυφέκια κλπ.

