Ρωσία: Διασωστικό όχημα παρά λίγο να παρασυρθεί στη θάλασσα - Βίντεο

Στο Ιτουρούπ, το μεγαλύτερο και βορειότερο νησί στις νότιες Κουρίλες, τα στοιχεία της φύσης παραλίγο να παρασύρουν ένα διασωστικό όχημα στη θάλασσα, με τον οδηγό να καταφέρνει με προσπάθεια να φέρει το όχημα στην ακτή.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στους Λευκούς Βράχους, ένα τοπόσημο του νησιού.

Το ρωσικό όχημα είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τέτοιες καταστάσεις, ωστόσο συμβατικό όχημα δεν θα είχε την ίδια τύχη.

Το νησί βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανατολικά και από τη Θάλασσα του Οχότσκ στα δυτικά.

