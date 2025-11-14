Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει σήμερα επί σχεδίου Ψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων στην Υεμένη για έναν ακόμη χρόνο, ενώ το στοχευμένο εμπάργκο όπλων κατά των Χούθι που θεσπίστηκε με το Ψήφισμα 2216 (Απρίλιος 2015) παραμένει αορίστου διάρκειας. Το σχέδιο Ψηφίσματος παρατείνει επίσης την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (Panel of Experts) που υποστηρίζει την Επιτροπή Κυρώσεων (2140) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2026.

Η πιο πρόσφατη έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2025, αναφέρει ότι η εφαρμογή των κυρώσεων «αντιμετώπισε επίμονες προκλήσεις και αναποτελεσματική υλοποίηση». Διαπιστώνει ότι το εμπάργκο όπλων υπήρξε "εντελώς αναποτελεσματικό", χωρίς να επηρεάσει τη δυνατότητα των Χούθι να αποκτούν όπλα, στρατιωτικό υλικό και διπλής χρήσης εξαρτήματα, ενώ το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων είχε "περιορισμένο αποτέλεσμα". Η Ομάδα συνέστησε, μεταξύ άλλων, να «επεκταθεί το πεδίο του Ψηφίσματος 2216 ώστε να περιλαμβάνει ελέγχους φορτίων στις περιοχές υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Υεμένης και στην ανοικτή θάλασσα».

Στην ενημέρωση του Συμβουλίου στις 5 Νοεμβρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο (συντάκτης του σχεδίου Ψηφίσματος) και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν την ανάγκη ενίσχυσης του καθεστώτος κυρώσεων. Η Ουάσινγκτον κάλεσε να θεσπιστεί μηχανισμός «παρόμοιος με την επιχείρηση EUNAVFOR Med IRINI» στη Λιβύη και υπογράμμισε ότι πολλά εξαρτήματα διπλής χρήσης που καταλήγουν στους Χούθι «προέρχονται από την Κίνα».

Ζήτησε δε να ληφθούν μέτρα κατά τέτοιων μεταφορών. Η Κίνα απάντησε ότι «πάντοτε ενεργεί με συνετή και υπεύθυνη προσέγγιση στις στρατιωτικές εξαγωγές» και ότι η έκθεση «δεν αναφέρει πως η Κίνα έχει παραβιάσει τα Ψηφίσματα ή τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πέρυσι, το Συμβούλιο είχε προχωρήσει σε «απλή ανανέωση» μέσω του ψηφίσματος 2758 (13 Νοεμβρίου 2024). Φέτος, ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο «επιδίωξε την ενίσχυση» του καθεστώτος, καθιστώντας τις διαπραγματεύσεις δύσκολες.

Το αρχικό σχέδιο (6 Νοεμβρίου) εισήγαγε δύο νέες επιχειρησιακές ενότητες:

1. Απαγόρευση πώλησης, προμήθειας ή μεταφοράς εξαρτημάτων διπλής χρήσης και πρόδρομων χημικών ουσιών προς τους Χούθι.

2. Εξουσιοδότηση για θαλάσσιες επιθεωρήσεις, επιτρέποντας σε κράτη-μέλη «να διενεργούν ελέγχους σε πλοία στα χωρικά ύδατα της Υεμένης και στην ανοικτή θάλασσα που υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μεταφέρουν απαγορευμένα είδη».

Οι προτάσεις αυτές συνάντησαν έντονη αντίθεση από Κίνα και Ρωσία, οι οποίες ζήτησαν τη διαγραφή τους και «προτίμησαν απλή ανανέωση». Αντιθέτως, οι ΗΠΑ υποστήριξαν περαιτέρω ενίσχυση, προτείνοντας «πάγωμα περιουσιακών στοιχείων εις βάρος των Χούθι ως οντότητας» —πρόταση που δεν υιοθετήθηκε.

Μετά τις πρόσφατες επιδρομές των Χούθι σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ και την κράτηση 59 υπαλλήλων του ΟΗΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε διατύπωση που "καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο τις κρατήσεις προσωπικού του ΟΗΕ, ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και διπλωματικών αποστολών" και ζητεί "την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των κρατουμένων". Οι προτάσεις αυτές έτυχαν ευρείας αποδοχής και περιελήφθησαν στο τελικό κείμενο Ψηφίσματος.

Πηγή: skai.gr

