Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση ανταλλακτικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ταϊβάν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την πώληση ανταλλακτικών για μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη και υπηρεσίες υποστήριξης έναντι 330 εκατομμυρίων δολαρίων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών για μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη και υπηρεσίες υποστήριξης έναντι τιμήματος 330 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η πώληση ανταλλακτικών, ειδών επισκευής και υπηρεσιών προορίζεται για μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-16, μεταγωγικά C-130 καθώς και εγχωρίως παραγόμενα αεροσκάφη, διευκρίνισε η υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) σε ανακοίνωσή της.

«Η προτεινόμενη πώληση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και την πολιτική των ΗΠΑ», διαβεβαιώνει το κείμενο.

Η Ουάσιγκτον, μολονότι επισήμως δεν αναγνωρίζει διπλωματικά την Ταϊβάν αλλά την Κίνα, είναι ο βασικός υποστηρικτής της κυβέρνησής της σε διπλωματικό επίπεδο και ο κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού της νήσου.

