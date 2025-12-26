Στον εκσυγχρονισμό της πυρηνικής τριάδας και στην ανάπτυξη ενός καθολικού πλέγματος αεράμυνας προχωρά η Ρωσία, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Κρεμλίνο για τη διαμόρφωση του νέου μακροπρόθεσμου κρατικού προγράμματος για την περίοδο 2027-2036.

«Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των επίγειων δυνάμεων, στη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό της πυρηνικής τριάδας, στην ανάπτυξη ενός καθολικού συστήματος αεράμυνας και στην αύξηση του εξαγωγικού δυναμικού των ρωσικών όπλων και εξοπλισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του Κρεμλίνου.

Το Κρατικό Πρόγραμμα Εξοπλισμού είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και συντήρηση όπλων, στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού σε ετοιμότητα μάχης. Εγκρίνεται από τον πρόεδρο της Ρωσίας κάθε πέντε χρόνια. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 χρόνια. Αφορά όλες τις πιθανές απειλές για την εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις μελλοντικές.

Οι στόχοι του Κρατικού Προγράμματος Εξοπλισμού περιλαμβάνουν τον συστηματικό επανεξοπλισμό του στρατού, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες προκλήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των προηγμένων όπλων, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία έχει αναφερθεί σε πολλές επίσημες τοποθετήσεις, τόσο του Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και αξιωματούχων, στην πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων. Η ρωσική Δούμα έχει συμπεριλάβει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας δύναται να χρησιμοποιηθεί, αν απειληθεί η εδαφική κυριαρχία της Ρωσίας.

Ένα κεφάλαιο των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συνδέεται άμεσα με τα παραπάνω, καθώς η Μόσχα θέτει ως βασικό όρο για μία πιθανή συμφωνία, την αλλαγή τακτικής του ΝΑΤΟ, το οποίο, όπως υποστηρίζει η ρωσική κυβέρνηση, απειλεί τη Ρωσία με επιθετικές κινήσεις κοντά στα ρωσικά σύνορα και τοποθετήσεις όπλων σε γειτονικές περιοχές.

Τι είναι η πυρηνική τριάδα

Ως πυρηνική τριάδα λογίζεται η δομή της δύναμης που περιλαμβάνει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους παγκόσμιου βεληνεκούς, βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από υποβρύχια και στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, τα οποία φέρουν πυρηνικές βόμβες και πυραύλους.

Πυρηνική τριάδα διαθέτουν τέσσερις χώρες στον πλανήτη. Μία από αυτές είναι η Ρωσία. Οι άλλες τρεις είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία. Η Κίνα πέτυχε να σχηματίσει πυρηνική τριάδα το 2020, ενώ η Ινδία έφτασε στον στόχο της δύο χρόνια νωρίτερα, το 2018.

