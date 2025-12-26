Αμερικανοί ερευνητές εντόπισαν στη Λευκορωσία νέους ρωσικούς υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους, με δυνατότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι Αμερικανοί ερευνητές εντόπισαν μετά από μελέτη δορυφορικών εικόνων, νέες συστοιχίες σε πρώην αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Λευκορωσία, σημείο το οποίο δίνει καλύτερη πρόσβαση για άμεσα πλήγματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Reuters αναφέρει ότι οι εκτιμήσεις των δύο Αμερικανών ερευνητών ευθυγραμμίζονται με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Να σημειώσουμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει έρθει σε συμφωνία με τον Λευκορώσο ομόλογό του, Αλεξάντερ Λουκασένκο για την τοποθέτηση πυραυλικών συστημάτων Oreshnik, οι οποίοι είναι μεσαίου βεληνεκούς, αλλά δεν αντιμετωπίζονται από υα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας. Το εκτιμώμενο βεληνεκές των συγκεκριμένων υπερηχητικών πυραύλων εκτιμάται στα 5.500 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.