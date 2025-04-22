Ο διάσημος γεωργιανής καταγωγής ρώσος γλύπτης Ζουράμπ Τσερετέλι (Zurab Tsereteli) γνωστός για τα μνημειώδη έργα του, άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη νύκτα σε ηλικία 91 ετών, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Η καρδιά του σταμάτησε», δήλωσε ο βοηθός του, ο Σεργκέι Σαγκουλασβίλι, στο πρακτορείο Ria Novosti, διευκρινίζοντας ότι ο καλλιτέχνης πέθανε στο σπίτι του στο Περεντέλκινο, κοντά στη Μόσχα, «περιτριγυρισμένος από τα έργα του».

Πρόεδρος από το 1997 της ρωσικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, φιλοτέχνησε δεκάδες μνημεία, εντυπωσιακά λόγω των διαστάσεών τους, αλλά συχνά αντικείμενα πολεμικής.

Το χάλκινο μνημείο των «Των Μεγάλων Τριών» - ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ, αριστερά, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ και ο Σοβιετικός ηγέτης Γιόζεφ Στάλιν - στήθηκε στη Γιάλτα της Κριμαίας τον Φεβρουάριο του 2015

Τα έργα του, τα οποία έχουν μεγάλη παρουσία στο αστικό τοπίο της Μόσχας -μεταξύ τους ένα μνημείο στη Νίκη (1995) ύψους 142 μέτρων και ένα άγαλμα 98 μέτρων του Μεγάλου Πέτρου (1997)- προκαλούσαν ανέκαθεν συζητήσεις στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και στους κόλπους της ρωσικής κοινωνίας, κυρίως λόγω του μεγέθους τους.

Μνημείο «Φιλία για πάντα» – Μόσχα, Ρωσία – 1983

Ο γλύπτης, γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου 1934 στο Τμπιλίσι της Γεωργίας, συμμετείχε στη διακόσμηση του μεγάλου καθεδρικού ναού του Σωτήρα Χριστού, που ανοικοδομήθηκε στην καρδιά της Μόσχας από το 1996 ως το 2000, και έστησε στη ρωσική πρωτεύουσα ένα άγαλμα του στρατηγού ντε Γκωλ ύψους οκτώ μέτρων (2005).

Ένα άγαλμα του πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', φιλοτεχνημένο από τον Τσερετέλι, ο οποίος έχει τιμηθεί στη Γαλλία με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής, στήθηκε κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων τον Οκτώβριο 2014.

Όταν ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ άρχισε την περεστρόικα στην ΕΣΣΔ, ο Ζουράμπ Τσερετέλι γνώρισε μια σύντομη επιτυχία στη Δύση, με μνημεία αφιερωμένα στις αλλαγές στον κομμουνιστικό κόσμο στο Λονδίνο («Να καταστρέψουμε το τείχος της δυσπιστίας», 1989) και στη Νέα Υόρκη («Νίκη του καλού επί του κακού», κατασκευασμένο με υπολείμματα σοβιετικών και αμερικανικών πυραύλων το 1990).

«Το καλό νικάει το κακό»- έδρα των Ηνωμένων Εθνών – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ – 1990

Ενθαρρυμένος από την επιτυχία αυτή, ο γλύπτης πρότεινε το 1992 να προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου ύψους 45 μέτρων για τα 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής, όμως οι αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν το δώρο του.

Το άγαλμα του Κολόμβου στήθηκε τρία χρόνια αργότερα στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα μνημειώδη γλυπτά του Τσερετέλι

Στη συνέχεια ο Τσερετέλι αποπειράθηκε να προσφέρει στην πόλη της Νέας Υόρκης ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ένα γιγάντιο δάκρυ 30 μέτρων, όμως οι αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν ευγενικά την προσφορά του. Το δάκρυ του Τσερετέλι βρήκε τελικά καταφύγιο το 2005 στην Μπαγιόν, μια μικρή πόλη 60.000 κατοίκων στο Νιού Τζέρσεϊ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.