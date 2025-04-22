Ο Αλ Γκορ συγκρίνει την κυβέρνηση του Τραμπ με τη ναζιστική Γερμανία

Σφοδρά πυρά στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Αλ Γκορ, συγκρίνοντας την σημερινή αμερικανική κυβέρνηση με τη ναζιστική Γερμανία.

Μιλώντας σε εκδήλωση κατά την έναρξη της εβδομάδας για το κλίμα στο Σαν Φρανσίσκο, ο Γκορ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της προτιμώμενη εκδοχή της πραγματικότητας» για να επιτύχει τους σαρωτικούς στόχους της, όπως έκανε το ναζιστικό κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ στις δεκαετίες του 1930 και του '40.

«Καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί είναι λάθος να συγκρίνουμε το Τρίτο Ράιχ του Αδόλφου Χίτλερ με οποιοδήποτε άλλο κίνημα», είπε ο Αλ Γκορ και σημείωσε: «Ήταν μοναδικά κακό, τελεία και παύλα. Το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν σημαντικά διδάγματα από την ιστορία αυτού του αναδυόμενου κακού».

Οι ανησυχίες των Αλ Γκορ προστίθενται σε αυτές που έχουν εκφράσει και πρώην ηγέτες της χώρας.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα σε πρόσφατη ομιλία του δήλωσε ότι «ανησυχεί βαθύτατα για μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που απειλεί τα πανεπιστήμια εάν δεν παραδώσουν τους φοιτητές που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου», προσθέτοντας ότι οι αξίες των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ έχουν διαβρωθεί.

Η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για αντισυνταγματικές ενέργειες και δήλωσε ότι συμβάλλουν σε μια «αίσθηση φόβου».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον έγραψε στους New York Times ότι ο Τραμπ «σπαταλά τη δύναμη της Αμερικής και απειλεί την εθνική μας ασφάλεια».

Ο Αλ Γκορ, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στην «ηθική αυτοψία του Τρίτου Ράιχ» που έκαναν οι Γερμανοί φιλόσοφοι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ήταν ο μέντορας του Γιούργκεν Χάμπερμας, ο Τέοντορ Αντόρνο, ο οποίος έγραψε ότι το πρώτο βήμα στην κάθοδο αυτού του έθνους στην κόλαση ήταν, και παραθέτω, "η μετατροπή όλων των ερωτημάτων αλήθειας σε ερωτήματα εξουσίας". Περιέγραψε πώς οι Ναζί, και παραθέτω και πάλι, "επιτέθηκαν στην καρδιά της διάκρισης μεταξύ αληθινού και ψεύτικου". Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει να προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της προτιμώμενη εκδοχή της πραγματικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Politico.

Ο Αλ Γκορ, του οποίου το ντοκιμαντέρ του 2006 για την υπερθέρμανση του πλανήτη, "Μια άβολη αλήθεια", κέρδισε βραβείο Όσκαρ, αναφέρθηκε και σε μια σειρά από ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις ενεργειακές τεχνολογίες.

«Λένε ότι η κλιματική κρίση είναι μια απάτη που επινόησαν οι Κινέζοι για να καταστρέψουν την αμερικανική παραγωγή», είπε. «Λένε ότι ο άνθρακας είναι καθαρός. Λένε ότι οι ανεμογεννήτριες προκαλούν καρκίνο. Λένε ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απλώς δημιουργεί περισσότερες παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες», τόνισε.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο στην 25λεπτη ομιλία του, η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένη στη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Έχουμε ήδη δει, παρεμπιπτόντως, πώς οι λαϊκιστές αυταρχικοί ηγέτες χρησιμοποίησαν τους μετανάστες ως αποδιοπομπαίους τράγους και φούντωσαν τη φωτιά της ξενοφοβίας για να τροφοδοτήσουν τη δική τους άνοδο στην εξουσία», είπε. «Και η αναζήτηση εξουσίας είναι αυτό που είναι το ζητούμενο. Το σύνταγμά μας, που γράφτηκε από τους ιδρυτές μας, έχει σκοπό να μας προστατεύσει από μια απειλή πανομοιότυπη με τον Ντόναλντ Τραμπ» τόνισε, καταχειροκροτούμενος.

