Πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην αυτοκαταστροφή; Αυτό θα το μάθουμε σε λίγες ώρες, όταν το λεγόμενο «Ρολόι της Αποκάλυψης» θα γυρίσει τους δείκτες του.

Προϊόν εκατοντάδων ωρών έρευνας, συζήτησης και αντιπαράθεσης από διεθνή ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων και νομπελίστες, το ρολόι είναι μια μεταφορά για το πόσο κοντά έχουμε φτάσει στο χείλος της αυτοκαταστροφής.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι δείκτες του ρολογιού είναι στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, με τα μεσάνυχτα να σημαίνουν τον θεωρητικό αφανισμό της ανθρωπότητας.

Το πόσο θα γυρίσουν οι δείκτες του ρολογιού είναι επτασφράγιστο μυστικό το οποίο γνωρίζουν λίγοι επιστήμονες και θα αποκαλύψουν σήμερα, Τρίτη, στις 5 το απόγευμα.

Τι είναι το Ρολόι της Αποκάλυψης

Αρχικά, το δυσοίωνο ρολόι μετρούσε τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, προστέθηκαν και άλλοι τομείς ανησυχίας: η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η παραπληροφόρηση και οι πόλεμοι (σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή).

Κάθε χρόνο τίθενται στα μέλη του Συμβουλίου Επιστήμης και Ασφάλειας δύο ερωτήματα:

Είναι η ανθρωπότητα ασφαλέστερη ή κινδυνεύει περισσότερο φέτος σε σχέση με πέρυσι;

Είναι η ανθρωπότητα ασφαλέστερη ή κινδυνεύει περισσότερο σε σχέση με τα 78 χρόνια που μετράει το ρολόι;

Οι απαντήσεις τους καθορίζουν το πόσο θα μετακινηθούν οι δείκτες το νέο έτος.

Η αρχική ρύθμιση του ρολογιού το 1947 ήταν επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Έκτοτε έχει ρυθμιστεί προς τα πίσω και προς τα εμπρός 25 φορές, η πιο μακριά από τα μεσάνυχτα ήταν 17 λεπτά το 1991 και η πλησιέστερη ήταν 90 δευτερόλεπτα, από τις 24 Ιανουαρίου 2023.

Το ρολόι μετακινήθηκε στα δυόμισι λεπτά το 2017, στη συνέχεια στα δύο λεπτά προς τα μεσάνυχτα τον Ιανουάριο του 2018 και έμεινε αμετάβλητο το 2019. Τον Ιανουάριο του 2020, μεταφέρθηκε στα 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Η ρύθμιση του ρολογιού έμεινε αμετάβλητη τόσο το 2021 όσο και το 2022. Το 2023 μετακινήθηκε στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Από το 2010, το ρολόι έχει μετακινηθεί προς τα εμπρός για τέσσερα λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα και έχει αλλάξει κατά πέντε λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα από το 1947.

Συνολικά, από το 1947, το ρολόι έχει μετακινηθεί οκτώ φορές προς τα πίσω και 17 φορές προς τα εμπρός.

