Μετανάστευση, αμβλώσεις, διπλωματία... Οι εικασίες δίνουν και παίρνουν σχετικά με το τι θα μπορούσαμε να δούμε από μια νέα προεδρία Τραμπ.

Σε συνεντεύξεις και προεκλογικές συγκεντρώσεις, ο θυελλώδης ρεπουμπλικανός υποψήφιος προσέφερε ο ίδιος μερικά στοιχεία απάντησης.

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον κόσμο, όπως το αφηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αντίπαλος του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου υποσχέθηκε να εξαπολύσει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης» μεταναστών ήδη από την πρώτη ημέρα της θητείας του.

«Θα τους διώξουμε το συντομότερο δυνατόν», είπε κατηγορώντας τους μετανάστες ότι «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας».

Ο 78χρονος, γνωστός για το σχέδιό του να ανεγείρει τείχος, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο «να χρησιμοποιήσει τον στρατό» και να ανοίξει νέα στρατόπεδα κράτησης για να προχωρήσει σ' αυτές τις απελάσεις.

Προβλέπει επίσης να ακυρώσει το αυτόματο δίκαιο του εδάφους «για τα παιδιά που γεννιούνται από παράτυπους μετανάστες» και «να επαναφέρει» το αμφιλεγόμενο μεταναστευτικό διάταγμά του με στόχο μουσουλμανικές χώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει εδώ και μήνες ότι μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία «μέσα σε 24 ώρες», χωρίς ποτέ να εξηγήσει πώς.

«Θα διευθετήσω αυτό το ζήτημα πριν εγκατασταθώ στο Λευκό Οίκο, ως εκλεγμένος πρόεδρος», ισχυρίσθηκε μάλιστα στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στα μέσα Ιουνίου στο Ντιτρόιτ.

Ο πρώην ηγέτης τηρεί πολύ επικριτική στάση για τα δισεκατομμύρια δολάρια που αποδεσμεύθηκαν από τις ΗΠΑ για το Κίεβο, καθώς και για τα επιπλέον κεφάλαια που ζητάει ο πρόεδρος Ζελένσκι. «Αυτό δεν σταματάει ποτέ», υποστηρίζει.

Στην ερώτηση αν θα παραμείνει δεσμευμένος στο ΝΑΤΟ στη διάρκεια ενδεχόμενης δεύτερης θητείας του, απάντησε: «Αυτό εξαρτάται από το αν θα μας συμπεριφερθούν σωστά».

Αναφορικά με την οικονομία, ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς «πάνω από 10%» σε όλες τις εισαγωγές.

Με τα έσοδα αυτά, λέει πως θέλει να χρηματοδοτήσει μια «μεγάλη μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη, την ανώτερη τάξη, την κατώτερη τάξη, την επιχειρηματική τάξη».

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος διεξήγαγε έναν άγριο εμπορικό πόλεμο με την Κίνα στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, προβλέπει επίσης να ανακαλέσει το χαρακτηρισμό του «περισσότερο ευνοημένης χώρας» που έχει δοθεί στο Πεκίνο για να αναπτυχθεί το διμερές εμπόριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται εξάλλου ότι «θα βάλει ένα τέλος στον πληθωρισμό» «σταματώντας την εισβολή» των μεταναστών. Υποστηρίζει χωρίς αποδείξεις ότι το σχέδιό του για μαζικές απελάσεις θα έχει ως αποτέλεσμα «να μειωθεί σύντομα το κόστος της κατοικίας».

Ο ρεπουμπλικανός δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι είναι εν μέρει χάρη σ' αυτόν που το δικαίωμα στην άμβλωση έχει εξασθενήσει σημαντικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως είναι πολύ πιο αμφίσημος, όταν είναι να μιλήσει για το μέλλον της εθελούσιας διακοπής της κύησης στη χώρα.

Ο υποψήφιος δεν υποστηρίζει κατά την προεκλογική εκστρατεία του την διόλου δημοφιλή υπόσχεση να απαγορευθεί η άμβλωση σε όλη τη χώρα με έναν ομοσπονδιακό νόμο, όπως θα ήθελε η θρησκευτική δεξιά.

«Πρέπει να ακολουθήσουμε την ψυχή και τη συνείδησή μας στο ζήτημα αυτό, αλλά μην ξεχνάτε ότι πρέπει επίσης να κερδίσουμε τις εκλογές», είχε δηλώσει στις αρχές Απριλίου.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κλείσει την πόρτα στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Αν επανεκλεγεί; «Θα βάλω γρήγορα τέλος στη μεγάλη πράσινη απάτη» του Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στα μέσα Ιουνίου, αναφερόμενος στα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που δεσμεύθηκαν από τον διάδοχό του για το κλίμα.

«Θα καταργήσω το παράλογο σχέδιο του Τζο Μπάιντεν για τα ηλεκτρικά οχήματα και θα εξορύσσουμε πετρέλαιο σαν άρρωστοι!», διαβεβαίωσε τους οπαδούς του στο Ουισκόνσιν.

«Οι τιμές της ενέργειας θα μειωθούν πολύ γρήγορα. Σε πολλές περιπτώσεις, θα μειώσουμε στο μισό τα ενεργειακά κόστη σας», υποσχέθηκε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταδικάσθηκε στα τέλη Μαΐου από ποινικό δικαστήριο, τονίζει αδιάκοπα και χωρίς αποδείξεις ότι για τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη ευθύνεται ο Τζο Μπάιντεν.

Ο ρεπουμπλικανός κατηγορεί το δημοκρατικό αντίπαλό του ότι είναι «ο πιο διεφθαρμένος πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών» και δεσμεύθηκε, αν εκλεγεί, «να διορίσει έναν αληθινό ειδικό εισαγγελέα για να ασκήσει διώξεις εναντίον του».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης «απολύτως» έτοιμος να δώσει χάρη σε όλους όσοι καταδικάσθηκαν επειδή εισέβαλαν στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια απόπειρα να εμποδίσουν το Κογκρέσο να επιβεβαιώσει τη νίκη του αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.