Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όλος ο πλανήτης συμπάσχει σήμερα με την Σελίν Ντιόν – Viral τo βίντεο που παθαίνει κρίση και σφαδάζει από τον πόνο

Παγκόσμια συγκίνηση για την μάχη που δίνει η σταρ με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου

celine dion

Οι νέες σοκαριστικές σκηνές από το ντοκιμαντέρ της Σελίν Ντιόν (Celine Dion), στο οποίο αποκαλύπτει τη μάχη της με το Stiff Person Syndrome / Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου (SPS), δημοσιεύτηκαν χθες το βράδυ και προκάλεσαν παγκόσμια συγκίνηση για τη διάσημη τραγουδίστρια. 

Στο βίντεο φαίνεται η 56χρονη σταρ να σφαδάζει επί 10 λεπτά από τον πόνο, να μην μπορεί να κουνηθεί καθώς το σώμα της έχει γίνει άκαμπτο και να προσπαθεί να αναπνεύσει καθώς οι γιατροί προσπαθούν απεγνωσμένα να ανακουφίσουν τους επώδυνους μυϊκούς σπασμούς της.

Οι φροντιστές της χορηγούν ένα φαρμακευτικό ρινικό σπρέι, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία των επιπτώσεων των επιληπτικών κρίσεων σε άτομα που πάσχουν από SPS.

selin

Η 56χρονη Ντιόν, διαγνώστηκε με την πάθηση, μια σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και ανεξέλεγκτους σπασμούς, το 2022.

Το βίντεο του ντοκυμαντερ «I Am: Celine Dion» προκάλεσε τεράστια αίσθηση στους χρήστες τους διαδικτύου, που δήλωσαν σοκαρισμένοι και έδωσαν πολλά συγχαρητήρια στην Σελίν Ντιόν για τον αγώνα που δίνει. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Celine Dion Σελίν Ντιόν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark