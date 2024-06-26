Οι νέες σοκαριστικές σκηνές από το ντοκιμαντέρ της Σελίν Ντιόν (Celine Dion), στο οποίο αποκαλύπτει τη μάχη της με το Stiff Person Syndrome / Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου (SPS), δημοσιεύτηκαν χθες το βράδυ και προκάλεσαν παγκόσμια συγκίνηση για τη διάσημη τραγουδίστρια.

Celine Dion shares a vulnerable look into her experience with stiff-person syndrome in her new documentary. pic.twitter.com/S9CyGYY3PP June 26, 2024

Στο βίντεο φαίνεται η 56χρονη σταρ να σφαδάζει επί 10 λεπτά από τον πόνο, να μην μπορεί να κουνηθεί καθώς το σώμα της έχει γίνει άκαμπτο και να προσπαθεί να αναπνεύσει καθώς οι γιατροί προσπαθούν απεγνωσμένα να ανακουφίσουν τους επώδυνους μυϊκούς σπασμούς της.

Οι φροντιστές της χορηγούν ένα φαρμακευτικό ρινικό σπρέι, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία των επιπτώσεων των επιληπτικών κρίσεων σε άτομα που πάσχουν από SPS.

Η 56χρονη Ντιόν, διαγνώστηκε με την πάθηση, μια σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και ανεξέλεγκτους σπασμούς, το 2022.

Το βίντεο του ντοκυμαντερ «I Am: Celine Dion» προκάλεσε τεράστια αίσθηση στους χρήστες τους διαδικτύου, που δήλωσαν σοκαρισμένοι και έδωσαν πολλά συγχαρητήρια στην Σελίν Ντιόν για τον αγώνα που δίνει.

I just saw Celine Dion’s documentary and at one point I had to stop and pull myself together. It was emotional rollercoaster. This woman is so strong and brave . Real heroine! 💞#iamcelinedion pic.twitter.com/dSeMfg78VW — Jelly Bean (@DajanaGotal) June 25, 2024

