Το βασικό συνταξιοδοτικό ταμείο της Νορβηγίας (KLP), που είναι ξεχωριστό από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ότι αποδεσμεύεται από την αμερικανική εταιρεία Caterpillar λόγω του ενδεχόμενου ο εξοπλισμός που κατασκευάζει να χρησιμοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εδώ και καιρό η Caterpillar παρέχει εκσκαφείς και άλλον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την κατεδάφιση παλαιστινιακών σπιτιών και υποδομών προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για ισραηλινούς οικισμούς», δήλωσε η Κίραν Αζίζ υπεύθυνη επενδύσεων στο KLP.

«Υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι ο εξοπλισμός της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους εκστρατείας στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», πρόσθεσε η ίδια.

Για τους λόγους αυτούς η Catepillar «ενδέχεται να συμβάλλει στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα», εκτίμησε.

Για το KLP, η Caterpillar «δεν μπορεί να δώσει εγγυήσεις ότι κάνει κάτι για το θέμα» και κατά συνέπεια το συνταξιοδοτικό ταμείο αποφάσισε να αποσύρει τις επενδύσεις του στην εταιρεία.

Το KLP είχε στην κατοχή του νωρίτερα τον Ιούνιο μετοχές της Caterpillar αξίας 728 εκατ. νορβηγικών κορώνων (64 εκατ. ευρώ), τις οποίες πούλησε πρόσφατα.

Το ταμείο διαχειρίζεται περίπου 84 δισεκ. ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2021 το KLP είχε αποδεσμευθεί για τις γαλλικές εταιρείες Altice Europe και Alstom καθώς και από 14 άλλες, ανάμεσά τους η Motorola, λόγω της εμπλοκής τους στους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: skai.gr

