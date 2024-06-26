Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επέλεξαν σήμερα και τυπικά τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε (Mark Rutte) ως τον νέο γενικό γραμματέα της Συμμαχίας.

Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαρακτήρισε τον Ρούτε ένθερμο υποστηρικτή της ατλαντικής συνεργασίας, ισχυρό ηγέτη και άνθρωπο που οικοδομεί συναινέσεις.

I warmly welcome #NATO Allies' choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.



I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024

Ο διορισμός του Ρούτε θεωρούταν δεδομένος αφού ο μοναδικός αντίπαλός του, ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποσύρεται από την κούρσα, αφού δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο κ. Ρούτε θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως Γενικός Γραμματέας από την 1η Οκτωβρίου 2024, όταν λήγει η θητεία του Στόλτενμπεργκ μετά από δέκα χρόνια στο τιμόνι της Συμμαχίας.

Συγχαρητήρια από την πρόεδρο της Κομισιόν

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Ολλανδό πρωθυπουργό για τη νέα του θέση.

« Συγχαρητήρια, αγαπητέ Mark Rutte, για την εκλογή σας ως νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η ηγεσία και η εμπειρία σας θα είναι ζωτικής σημασίας για τη Συμμαχία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ» ανέφερε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν .

Congratulations, dear Mark Rutte, on being elected as the new @NATO Secretary General.



Your leadership and experience will be crucial for the Alliance during these challenging times.



I look forward to working with you to further strengthen the EU-NATO partnership. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 26, 2024

