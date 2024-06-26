Λογαριασμός
Ο Μαρκ Ρούτε νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ - Αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Οκτωβρίου

Οι χώρες μέλη της Συμμαχίας επέλεξαν σήμερα τον Ολλανδό πρωθυπουργό στη θέση απερχόμενου ΓΓ, Γενς Στόλτενμπεργκ - Συγχαρητήρια από την πρόεδρο της Κομισιόν 

mark routte

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επέλεξαν σήμερα και τυπικά  τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε (Mark Rutte) ως τον νέο γενικό γραμματέα της Συμμαχίας.

Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαρακτήρισε τον Ρούτε ένθερμο υποστηρικτή της ατλαντικής συνεργασίας, ισχυρό ηγέτη και άνθρωπο που οικοδομεί συναινέσεις.

Ο διορισμός του Ρούτε θεωρούταν δεδομένος αφού ο μοναδικός αντίπαλός του, ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποσύρεται από την κούρσα, αφού δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο κ. Ρούτε θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως Γενικός Γραμματέας από την 1η Οκτωβρίου 2024, όταν λήγει η θητεία του  Στόλτενμπεργκ μετά από δέκα χρόνια στο τιμόνι της Συμμαχίας.

Συγχαρητήρια από την πρόεδρο της Κομισιόν 

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Ολλανδό πρωθυπουργό για τη νέα του θέση. 

« Συγχαρητήρια, αγαπητέ Mark Rutte, για την εκλογή σας ως νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η ηγεσία και η εμπειρία σας θα είναι ζωτικής σημασίας για τη Συμμαχία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ» ανέφερε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν .

