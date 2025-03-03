Το Πεντάγωνο ζήτησε την αναστολή των επιχειρήσεων της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας που αφορούν τη Ρωσία

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε από την αμερικανική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας να αναστείλει όλες τις δραστηριότητές της που αφορούν τη Ρωσία, περιλαμβανομένων των επιθετικών ενεργειών, μετέδωσαν την Κυριακή αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η αναστολή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επανεξέτασης των αμερικανικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη Ρωσία και η διάρκειά της δεν είναι γνωστή, επεσήμαναν οι New York Times.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Οι αρχές δεν σχολιάζουν σχεδόν ποτέ τις ενέργειες της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, όπως και άλλες απόρρητες δραστηριότητες.

«Για τον υπουργό Χέγκσεθ δεν υπάρχει σημαντικότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των μαχόμενων σε όλες τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένου του κυβερνοχώρου», τόνισε αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Η αναστολή αυτή ανακοινώθηκε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να προσεγγίζει τη Μόσχα.

Αφού υπήρξε έναν από τους βασικούς συμμάχους του Κιέβου έναντι της εισβολής της Ρωσίας, η Ουάσινγκτον, υπό την προεδρία του Τραμπ, φαίνεται να θέλει να πείσει την Ουκρανία να δεχθεί μια εκεχειρία χωρίς απαραιτήτως να ανησυχεί αν θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Η Ρωσία κατηγορείται συχνά ότι έχει εξαπολύσει υβριδικό πόλεμο εναντίον των δυτικών χωρών, κυρίως με στόχο να υπονομεύσει την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο του οποίου επιδίδεται σε συμβατικές απόρρητες επιχειρήσεις αλλά και σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τα συστήματα πληροφορικής.

Όμως η άποψη του Τραμπ είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν άλλα πιο πιεστικά ζητήματα που τους απασχολούν. «Θα πρέπει να περνάμε λιγότερο χρόνο να ανησυχούμε για τον Πούτιν και περισσότερο χρόνο να ανησυχούμε για τις συμμορίες μεταναστών βιαστών, τους ναρκοβαρώνους, τους φονιάδες και τους ανθρώπους από τα ψυχιατρεία που εισέρχονται στη χώρα μας- ώστε να μην καταλήξουμε σαν την Ευρώπη!», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος χθες Κυριακή στο Truth Social.

