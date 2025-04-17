Το πασχαλινό μήνυμα του Καρόλου: «Πίστη, ελπίδα και αγάπη οι τρεις αρετές που χρειάζεται ο κόσμος»

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο βασιλιάς Κάρολος απηύθυνε το φετινό πασχαλινό του μήνυμα, εστιάζοντας στη δύναμη της αγάπης, της πίστης και της ελπίδας, τρεις αρετές που, όπως τόνισε, είναι πάντα αναγκαίες.

Ο Βρετανός μονάρχης αναφέρθηκε στο παράδοξο της ανθρώπινης φύσης: την ικανότητα για σκληρότητα αλλά και καλοσύνη. «Αυτό το δίπολο διατρέχει όχι μόνο την ιστορία του Πάσχα, αλλά και τις σκηνές που αντικρίζουμε καθημερινά – από τραγικές εικόνες ανθρώπινου πόνου έως ηρωικές πράξεις σε εμπόλεμες περιοχές, όπου άνθρωποι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν άλλους», σημείωσε.

Ahead of this year’s Maundy Service at Durham Cathedral, The King has shared an Easter message to all who celebrate.



Read His Majesty’s message in full on https://t.co/KiQRhXH13E pic.twitter.com/kbo8Li7m2y — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2025

«Τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Ιησούς γονάτισε και έπλυνε τα πόδια πολλών από αυτούς που θα Τον εγκατέλειπαν. Η ταπεινή του δράση ήταν ένα δείγμα της αγάπης Του που δεν γνώριζε όρια ή όρια και είναι κεντρικής σημασίας για τη χριστιανική πίστη. Η αγάπη που έδειξε όταν περπάτησε στη Γη αντανακλούσε την εβραϊκή ηθική της φροντίδας για τους ξένους και όσους είχαν ανάγκη, ένα βαθύ ανθρώπινο ένστικτο που αντηχεί στο Ισλάμ και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και στις καρδιές όλων όσων αναζητούν το καλό των άλλων».

Ακόμη, τονίζει το διαρκές μήνυμα του Πάσχα, «ότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο - όλο τον κόσμο - που έστειλε τον γιο Του να ζήσει ανάμεσά μας για να μας δείξει πώς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να δώσει τη ζωή Του για τους άλλους σε μια αγάπη που αποδείχθηκε ισχυρότερη από τον θάνατο».

«Υπάρχουν τρεις αρετές που χρειάζεται ακόμα ο κόσμος - πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και το μεγαλύτερο από αυτά είναι η αγάπη. Με αυτές τις διαχρονικές αλήθειες στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, εύχομαι σε όλους σας ένα ευλογημένο και ειρηνικό Πάσχα», καταλήγει στο μήνυμά του ο βασιλιάς Κάρολος.



Πηγή: skai.gr

