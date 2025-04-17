Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (PBOC) σε συνεργασία με την Εθνική Ρυθμιστική Υπηρεσία Οικονομικών (NFRA), τη Ρυθμιστική Επιτροπή Κινητών Αξιών (CSRC) και την Κρατική Υπηρεσία Ξένου Συναλλάγματος (SAFE) προσδιόρισαν τις στατιστικές προδιαγραφές για πέντε τομείς οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των προσπαθειών του Πεκίνου για την πλήρη κάλυψη των στατιστικών δεδομένων, ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου η PBOC.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, η υποστήριξη με στατιστικά δεδομένα υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη για τις χρηματοδοτήσεις στους τομείς της τεχνολογίας, της πράσινης ανάπτυξης, της πρόσβασης προσώπων και επιχειρήσεων σε προσιτά εργαλεία χρηματοδοτήσεων, των συντάξεων, αλλά και της παροχής ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το σχετικό έγγραφο που κατάρτισαν η PBOC και οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες επικεντρώνει την προσοχή του στην εφαρμογή προδιαγραφών από τα γραφεία στατιστικής στην Κίνα σχετικά με εύρος, τους δείκτες, τις μεθοδολογίες, τα κριτήρια αναγνώρισης, τη συλλογή, τη διαχείριση και διάθεση δεδομένων, τη δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων, αλλά και τoν επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών που εποπτεύουν τους εμπλεκόμενους τομείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

