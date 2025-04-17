Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε επείγουσα υγειονομική κατάσταση σε όλη τη χώρα αργά χθες, Μεγάλη Τετάρτη, το βράδυ λόγω αύξησης των κρουσμάτων κίτρινου πυρετού.

Η έξαρση του ιού είχε ως αποτέλεσμα να επιβεβαιωθούν 74 κρούσματα και 34 θάνατοι από την αρχή του έτους, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας Γκιγέρμο Αλφόνσο Χαραμίγιο.

Ο κίτρινος πυρετός είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται με το τσίμπημα κουνουπιών.

Ο Χαραμίγιο σημείωσε ότι η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη στην Τολίμα, στην κεντροδυτική Κολομβία, όπου εντοπίστηκαν 22 κρούσματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

