Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε επείγουσα υγειονομική κατάσταση σε όλη τη χώρα αργά χθες, Μεγάλη Τετάρτη, το βράδυ λόγω αύξησης των κρουσμάτων κίτρινου πυρετού.
Η έξαρση του ιού είχε ως αποτέλεσμα να επιβεβαιωθούν 74 κρούσματα και 34 θάνατοι από την αρχή του έτους, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας Γκιγέρμο Αλφόνσο Χαραμίγιο.
Ο κίτρινος πυρετός είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται με το τσίμπημα κουνουπιών.
Ο Χαραμίγιο σημείωσε ότι η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη στην Τολίμα, στην κεντροδυτική Κολομβία, όπου εντοπίστηκαν 22 κρούσματα.
