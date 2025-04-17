ΗΠΑ: 9χρονος με όγκο στον εγκέφαλο είδε την ταινία «Minecraft» προτού πεθάνει

Η επιθυμία του «παιδιού με το χαμόγελο» έγινε πραγματικότητα.

Ο λόγος για τον Κέβιν Λομπέλο, 9 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με Διάχυτο Διηθητικό Γλοίωμα Γέφυρας (ΔΔΓΓ), έναν εξαιρετικά επιθετικό και δύσκολα αντιμετωπίσιμο εγκεφαλικό όγκο, τον Νοέμβριο του 2023. Παρά τη διάγνωση, ο Κέβιν, δεν έχασε το θάρρος του, ο «Μικρός Ήρως» παρέμεινε ένα χαρούμενο, γεμάτο περιέργεια και βαθιά ευγενικό παιδί σε όλη τη διάρκεια της μάχης του για τη ζωή.

Ήταν λάτρης του Minecraft και των Lego, ειδικά όταν έχτιζε τουβλάκια με τη μαμά του.

Με την υγεία του να επιδεινώνεται, μια ιδιαίτερη επιθυμία έγινε πραγματικότητα. Χάρη στις προσπάθειες του μη κυβερνητικού ιδρύματος CrewStories, ο Κέβιν κατόρθωσε να χαρεί μια ιδιωτική προβολή της ταινίας «A Minecraft Movie» στις αρχές Μαρτίου.

Είχε επίσης την ευκαιρία να μιλήσει με δύο από τους ήρωες της ταινίας, τους δημοφιλείς ηθοποιούς Τζακ Μπλακ και Τζέισον Μομόα.

Δυστυχώς, ο Κέβιν πέθανε στις 12 Μαρτίου.

«Ο Κέβιν φώτιζε όποιο δωμάτιο έμπαινε και το χαμόγελό του ήταν μεταδοτικό», αναφέρει η νεκρολογία του. «Είναι σίγουρα κάποιος που θα μας λείψει».

Πηγή: skai.gr

