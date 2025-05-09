Σε μία άνευ προηγούμενη κίνηση, το Βατικανό έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα πλάνα μέσα από το Κονκλάβιο, τα οποία δείχνουν τις στιγμές αμέσως μετά την εκλογή του Πάπα Λέοντα ΙΔ.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της είδησης Habemus Papam.

Στα πλάνα μέσα από την Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται ο νέος ποντίφικας να προσεύχεται ενώπιον των μελών του Κολεγίου των Καρδιναλίων. Στη συνέχεια κατευθύνεται καταχειροκροτούμενος για ιδιωτική προσευχή και μετά χαιρετά και αγκαλιάζει συγκινημένος τους 133 Καρδινάλιους που τον εξέλεξαν.

Σύμφωνα με το Βατικανό, χθες το βράδυ ο πρώτος βορειοαμερικανός ποντίφικας ευχαρίστησε έναν-έναν τους καρδιναλίους που τον ψήφισαν και δείπνησε μαζί τους.

Επισκέφθηκε επίσης το κτήριο στο οποίο ζούσε από το 2023 στην περιοχή Μπόργκο, δίπλα στο Βατικανό, όπου χαιρέτησε και ευλόγησε πολλούς συνεργάτες και παρευρισκόμενους.

Την Κυριακή, ο νέος Άγιος Πατέρας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα ευλογήσει τους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο τέλος της θείας λειτουργίας και θα απευθύνει μήνυμα, με αναφορά στην εκκλησιαστική και διεθνή πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

