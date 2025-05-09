Το Πεντάγωνο απομακρύνει άμεσα περίπου 1.000 μέλη του στρατού που δηλώνουν ανοιχτά τρανς, ενώ δίνει 30 ημέρες προθεσμία σε όσους δεν το έχουν κάνει, να απομακρυνθούν επίσης, σε νέα οδηγία που εκδόθηκε χτες, Πέμπτη.

Η οδηγία έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει απαγόρευση των τρανς στρατιωτικών.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε επίσης πως θα δώσει συνέχεια, εξετάζοντας τα ιατρικά αρχεία όσων υπηρετούν στον στρατό.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2024, υπήρχαν 4.240 στρατιώτες που είχαν διαγνωστεί με δυσφορία φύλου στην ενεργό υπηρεσία, την εθνική φρουρά και την εφεδρεία, που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα - από τα 2 εκατομμύρια άτομα που υπηρετούν στον στρατό. Ωστόσο, θεωρούν πως ο αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος.

Η αρχική οδηγία του Πενταγώνου κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, έδινε στα μέλη των υπηρεσιών 30 ημέρες για να αυτοπροσδιοριστούν. Έκτοτε, περίπου 1.000 άτομα το έκαναν.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ δήλωσε ότι οι 1.000 στρατιώτες που έχουν ήδη αυτοπροσδιοριστεί «θα ξεκινήσουν τη διαδικασία εθελοντικής αποχώρησης» από τον στρατό.

Ανακοινώνοντας τις απομακρύνσεις την Πέμπτη, ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του: «Αφήνουμε πίσω το WOKENESS και την ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Όχι άλλες αντωνυμίες. Τελειώσαμε με αυτές τις μ@λ@κίες».



Πηγή: skai.gr

