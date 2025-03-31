Την επίπληξη της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν η οποία αφορούσε τους μελλοντικούς δασμούς που θα επιβάλλουν οι ΗΠΑ κατά της ΕΕ.

Μάλιστα όπως ο ίδιος αποκάλυψε η φον ντερ Λάιν τον χαρακτήρισε «ηλίθιο».

«Συζητήσαμε δύο θέματα», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Φίτσο και πρόσθεσε ότι το πρώτο ήταν οι δασμοί του Τραμπ κατά της Ευρώπης. Η πρόεδρος της Κομισιόν, είπε, «με έστησε στη γωνία».

«Ρόμπερτ, τι έκανες; Γιατί πήγες σε τέτοιες διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ; Με επέπληξε για μισή ώρα, λέγοντας ότι είμαι εντελώς ηλίθιος», είπε στους δημοσιογράφους ο Φίτσο λέγοντας ότι επί μισή ώρα τoν μείωνε.

President of the European Commission Ursula von der Leyen called me and spent half an hour calling me an idiot — Slovak PM Fico pic.twitter.com/tr3xuU4mrJ — KyivPost (@KyivPost) March 31, 2025

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι ο Μακρόν μπορεί να συνομιλεί με τον Τραμπ, ενώ εκείνος όχι. «Ήταν στην Ουάσινγκτον με τον Τραμπ, άρα είναι καλός και εγώ ο κακός;», σχολίασε.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός υποσχέθηκε στη φον ντερ Λάιεν ότι θα λάβει ενεργή θέση για την επίλυση του ζητήματος των δασμών, που αναμένεται να πλήξουν πρώτα την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας.

«Σύντομα θα έχουμε συνάντηση με τους παραγωγούς, θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά ποια μέτρα θα προτείνουν και θα τα προτείνουμε ξανά με επαγγελματισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί και να αντιδράσει μαζί», πρόσθεσε ο Φίτσο.

