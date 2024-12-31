Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μακρόν: Λάθος οι πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε σήμερα, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς το γαλλικό λαό, ότι η απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2024 δημιούργησε μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια στη χώρα.

Kάλεσε παράλληλα την Ευρώπη να σταματήσει να είναι «αφελής» σε θέματα εμπορίου και γεωργίας.

Το έτος που φεύγει ήταν ταραχώδες για τον Μακρόν, ο οποίος τον Ιούνιο προκήρυξε αιφινιδίως πρόωρες εκλογές, μια απόφαση που γύρισε μπούμερανγκ στον Γάλλο πρόεδρο, με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών να φέρνει μια Εθνοσυνέλευση κατακερματισμένη, με μεγάλη αύξηση της ακροδεξιάς και μείωση της δύναμης του Γάλλου προέδρου.

«Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και οι πρόωρες εκλογές έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει μεγαλύτερες διαιρέσεις στην Εθνοσυνέλευση, παρά λύσεις για τον γαλλικό λαό», «παράγοντας περισσότερη αστάθεια, παρά ηρεμία», ανέφερε ο Μακρόν στο τηλεοπτικό του μήνυμα, σήμερα βράδυ, παραμονή Πρωτοχρονιάς.

«Αναλαμβάνω πλήρως το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί», τόνισε ο Μακρόν, συνεχίζοντας αυτό το mea culpa του. Εκτίμησε ότι το 2025 θα πρέπει να είναι το έτος της «συλλογικής ανάκαμψης» για να επιτραπεί να έρθει «σταθερότητα».

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι πρέπει να σταματήσουν να είναι αφελείς» σε θέματα εμπορίου και γεωργίας, καλώντας σε «αφύπνιση» απέναντι σε «νομοθεσίες» που «υπαγορεύονται από άλλους».

«Πείτε όχι σε νομοθεσίες περί εμπορίου, νόμους που υπαγορεύονται από άλλους, νόμους τους οποίους είμαστε οι μόνοι που πρέπει να σεβόμαστε. Πείτε όχι σε ό,τι μας κάνει να εξαρτόμαστε από τους άλλους χωρίς ανταπόδοση και χωρίς να προετοιμάζουμε το δικό μας μέλλον», είπε ο πρόεδρος.

«Αντίθετα, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αφύπνιση, μια επιστημονική, πνευματική, τεχνολογική, βιομηχανική αφύπνιση, μια αγροτική, ενεργειακή και οικολογική αφύπνιση», πρόσθεσε. «Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα, να πάρουμε τις αποφάσεις μας πιο γρήγορα, πιο ισχυροί ως Ευρωπαίοι, να απλοποιήσουμε τους κανόνες μας» και να «κάνουμε περισσότερες επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

