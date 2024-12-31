Πλούσια Λονδρέζα δίνει αποζημίωση για τον εντοπισμό κοσμημάτων που της έκλεψαν

Μια πλούσια Λονδρέζα υποσχέθηκε σήμερα μια γενναιόδωρη αποζημίωση σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει την αστυνομία να βρει κοσμήματα, αξίας περίπου 10,5 εκατομμυρίων στερλινών (12,7 εκατομμυρίων ευρώ), που πρόσφατα έκλεψαν από την οικία της.

Το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου, ένας άνδρας εισέβαλε από ένα παράθυρο του 2ου ορόφου στην οικία αυτής της συλλέκτριας έργων τέχνης, η οποία βρίσκεται στη συνοικία Πρίμροουζ Χιλ στο Λονδίνο, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Απουσία των ενοίκων, ο διαρρήκτης αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 10,5 εκατομμυρίων στερλινών, μεταξύ αυτών μία καρφίτσα διακοσμημένη με διαμάντια και ζαφείρια κι ένα περιδέραιο με την υπογραφή των Van Cleef & Arpels, ένα διαμαντένιο περιδέραιο Boucheron, όπως και μία τσάντα Kelly του οίκου Hermès αξίας 150.000 στερλινών (181.000 ευρώ), αλλά και το ποσό των 15.000 λιρών (18.000 ευρώ).

Ο ύποπτος, που είχε καλυμμένο το πρόσωπό του και η αστυνομία τον περιέγραψε ως ένα «λευκό άνδρας ηλικίας 20 ή 30 ετών, μέτριας σωματικής διάπλασης», δεν έχει εντοπιστεί.

Η ιδιοκτήτρια των κοσμημάτων, που ονομάζεται Σαφίρα Χουάνγκ, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, μια συλλέκτρια τέχνης, υπόσχεται να αποζημιώσει κάθε πρόσωπο που θα μπορούσε να βοηθήσει τις αρχές στην έρευνά τους.

Προσφέρει το ποσό των 500.000 στερλινών (604.000 ευρώ) σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να παράσχει πληροφορίες, οι οποίες θα οδηγούσαν στη σύλληψη και την καταδίκη του υπόπτου και/ή ένα ποσό ίσο με το 10% της αξίας των κοσμημάτων ή της τσάντας για κάθε πληροφορία που θα επιτρέψει την ανάκτησή τους.

Ένα μεγάλο μέρος (των κοσμημάτων) «είναι μοναδικά κομμάτια, επομένως αναγνωρίζονται εύκολα», επισήμανε η αστυνομία, απευθύνοντας έκκληση για μάρτυρες.

«Εάν έχετε δει αυτά τα κοσμήματα έκτοτε, εάν κάποιος πρότεινε να σας τα πουλήσει ή εάν έχετε άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αστυνομία» προτρέπει η «Met».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

