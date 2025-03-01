To Bερολίνο στηρίζει Ζελένσκι - εκτός από ένα κόμμα

Η Γερμανία στο πλευρό του Ζελένσκι. Η AfD προκαλεί.

Μια μέρα μετά την πρωτοφανή και ταπεινωτική επίθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ηγέτες, πολιτικά και διπλωματικά επιτελεία ανά τον πλανήτη προσπαθούν ακόμη να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα πίσω από αυτή την καλά σχεδιασμένη, όπως λένε αναλυτές, κίνηση Τραμπ και Βανς.



Η πολυδιαφημισμένη πρόταση συμφωνίας της Ουάσινγκτον στο Κίεβο για τις ουκρανικές σπάνιες γαίες ως αντάλλαγμα για την αμερικανική βοήθεια απέτυχε παταγωδώς.



Σε μήνυμά του αμέσως μετά την άκαρπη συνάντηση και το υποτιμητικό, όπως σχολιάζουν σήμερα διεθνή μέσα, «σόου» Τραμπ σε βάρος του Ουκρανού προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «ο Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για ειρήνη» και ότι υπήρξε «αγνώμων προς τις ΗΠΑ».



Ο Ουκρανός πρόεδρος αποχώρησε εσπευσμένα από τον Λευκό Οίκο χωρίς κοινή συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια άρχισε να απαντά μέσω Χ σε δεκάδες μηνύματα στήριξης που του απέστειλαν ξένοι ηγέτες.

ΕΕ προς Ζελένσκι: «Δεν είσαι μόνος»

Την ίδια ώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις ανά τον κόσμο και στην ΕΕ. Ήδη χθες το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τηλεφώνησε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέροντάς του αμέριστη στήριξη, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με στενές επαφές στον κύκλο Τραμπ, Βανς και Μασκ προτείνει έκτακη Διάσκεψη ΕΕ και ΗΠΑ.



Μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με μήνυμά της προς τον Ζελένσκι είπε: «Δεν είσαι ποτέ μόνος» και συνέχισε να τον ενθαρρύνει προσθέτοντας: «Να παραμείνεις δυνατός, γενναίος, ατρόμητος».

Μερτς: Δίπλα στην Ουκρανία

Στο πλευρό της Ουκρανίας στέκεται και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος παραμένει σε αυτό το αξίωμα μέχρι τον διορισμό του επόμενου καγκελαρίου κι ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών.



Ο Όλαφ Σολτς, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε: «Η Ουκρανία μπορεί να βασιστεί στη Γερμανία και την Ευρώπη» και ότι «γι αυτό εργαζόμαστε μαζί για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».



Την ακλόνητη εμπιστοσύνη της Γερμανίας στην Ουκρανία εξέφρασε και η υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ: «Η υπεράσπιση της δημοκρατίας και η επιδίωξη για ειρήνη και ασφάλεια είναι δική μας υπόθεση».



Και ο Φρίντριχ Μερτς, επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών και όπως όλα δείχνουν επόμενος καγκελάριος, έστειλε το δικό του προσωπικό μήνυμα στον Ζελένσκι μέσω Χ: «Αγαπητέ Β. Ζελένσκι, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τους επιτιθέμενους και τα θύματα σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο».

AfD: «Ιστορική στιγμή! Τραμπ και Βανς!»

Αίσθηση όμως προκαλεί στη Γερμανία και η στάση της ακροδεξιάς AfD, που πλέον και επίσημα έχει τον αέρα μιας ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης στο γερμανικό κοινοβούλιο.



«Ιστορική στιγμή! Τραμπ και Βανς» έγραψε μέσω Χ η συμπρόεδρος του κόμματοςΑλίς Βάιντελ, παίρνοντας ξεκάθαρα θέση υπέρ του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.



O έτερος συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Κρουπάλα σχολίασε ότι: «Ο πρόεδρος Τραμπ διέκοψε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Ζελένσκι, γιατί δεν είναι έτοιμος για ειρήνη. Πρέπει να υπάρξει ειρήνη, ακόμη και χωρίς τον ικέτη-πρόεδρο Ζελένσκι».

