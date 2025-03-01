«Σταθερή η κατάσταση του Φραγκίσκου» μετά την αναπνευστική κρίση

Σε ανακοίνωσή του, το Βατικανό έκανε γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου είναι σταθερή και ότι σήμερα υποβλήθηκε σε μη επεμβατικό αερισμό, εναλλάξ με παρατεταμένη χορήγηση οξυγόνου υψηλής ροής, με θετική ανταπόκριση του ασθενή.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο πάπας είναι απύρετος και δεν παρουσιάζει λευκοκυττάρωση, ενώ οι αιμοδυναμικές παράμετροι παραμένουν σταθερές.

«Ο πάπας συνέχισε να τρέφεται και να συνεργάζεται ενεργά κατά την αναπνευστική του φυσιοθεραπεία», προσθέτει το Βατικανό.

Ο Φραγκίσκος, σήμερα δεν παρουσίασε βρογχόσπασμο και παραμένει σε πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Το απόγευμα κοινώνησε και στη συνέχεια προσευχήθηκε. Οι γιατροί, όπως και τις περασμένες ημέρες, δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

