Οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν τη χορήγηση βίζας σε αλλοδαπούς αξιωματούχους που η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι λογοκρίνουν τους Αμερικανούς πολίτες στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρουσιάζοντας μια νέα πολιτική και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπουν στο στόχαστρο όσοι επιβάλλουν ρυθμίσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρει ότι η νέα πολιτική θα εφαρμόζεται σε αλλοδαπούς που ευθύνονται για τη λογοκρισία της προστατευόμενης ελεύθερης έκφρασης στις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι είναι απαράδεκτο ξένοι αξιωματούχοι να απειλούν ή να εκδίδουν εντάλματα σύλληψης για αναρτήσεις που έγιναν σε αμερικανικό έδαφος.

«Παρομοίως, είναι απαράδεκτο ξένοι αξιωματούχοι να ζητούν από τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες να υιοθετούν καθολικές πολιτικές ελέγχου του περιεχομένου ή να συμμετέχουν σε ενέργειες λογοκρισίας που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους και φτάνουν μέχρι τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι ουσιαστικής σημασίας για τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Είναι ένα έμφυτο δικαίωμα για το οποίο οι ξένες κυβερνήσεις δεν έχουν καμία αρμοδιότητα», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Ρούμπιο δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες ή πρόσωπα που θα μπουν στο στόχαστρο αλλά αναφέρει μόνο ότι ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι «λογοκρίνουν κατάφωρα» τεχνολογικές εταιρείες και Αμερικανούς πολίτες και κατοίκους των ΗΠΑ «ενώ δεν έχουν την εξουσία να το κάνουν». Την περασμένη εβδομάδα πάντως, η Ουάσινγκτον έβαλε στο στόχαστρο τον Αλεξάντρ ντε Μοράες, του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, ο οποίος το 2024 ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Ίλον Μασκ και μπλόκαρε προσωρινά την πλατφόρμα Χ στη χώρα του. Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί επίσης τους συμμάχους της, τη Γερμανία και τη Βρετανία, ότι περιόρισαν ορισμένες αναρτήσεις τις οποίες οι δύο χώρες θεωρούν ότι προωθούν το μίσος.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναστείλει χιλιάδες βίζες, κυρίως φοιτητών που διαδήλωναν κατά των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση της Τουρκάλας Ρουμέισα Οζτούρκ, η οποία έκανε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Ταφτς της Μασαχουσέτης και συνελήφθη τον Μάρτιο από μασκοφόρους πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για ένα άρθρο γνώμης που είχε γράψει στην εφημερίδα του πανεπιστημίου. Η Οζτούρκ αποφυλακίστηκε στις αρχές Μαΐου, κατ’ εντολή ομοσπονδιακού δικαστή.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

