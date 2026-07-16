Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ξεκίνησε την παραγωγή νέου αναμνηστικού νομίσματος του 1 δολαρίου με τη μορφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυκλοφορία του προγραμματίζεται για το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το τελικό σχέδιο εγκρίθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά από την Επιτροπή Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, τα μέλη της οποίας είχαν διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ. Ωστόσο, η εκδοχή που παρουσιάστηκε διαφέρει από την αρχικά εγκεκριμένη, καθώς διαθέτει χρυσή απόχρωση, και δεν είναι κατασκευασμένο από χρυσό 24 καρατίων.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το νόμισμα αποσκοπεί στο να τιμήσει τη διαχρονική κληρονομιά της ελευθερίας και τον πατριωτισμό, υποστηρίζοντας πως η απεικόνιση του Τραμπ συμβολίζει τη δύναμη των αμερικανικών αξιών και τη δέσμευση της χώρας στη διατήρηση της ελευθερίας.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προέδρων σε αμερικανικό νόμισμα. Ωστόσο, το υπουργείο επισημαίνει ότι ο υπουργός Οικονομικών διαθέτει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την αρμοδιότητα να εγκρίνει την κοπή και την έκδοση ειδικών νομισμάτων.

Στην εμπρόσθια όψη του νομίσματος απεικονίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ με κοστούμι και γραβάτα, ενώ αναγράφονται οι λέξεις «LIBERTY», «IN GOD WE TRUST» και οι χρονολογίες «1776-2026». Στην πίσω όψη δεσπόζει ο λευκοκέφαλος θαλασσαετός από τη Μεγάλη Σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με την επιγραφή «UNITED STATES OF AMERICA» και το λατινικό σύνθημα «E PLURIBUS UNUM» («Εκ των πολλών, ένα»).

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ για την προβολή του ονόματος και της εικόνας του σε δημόσιους θεσμούς και έργα. Παράλληλα, τον Μάρτιο είχε ανακοινωθεί ότι η υπογραφή του θα εμφανιστεί και στο αμερικανικό χαρτονόμισμα, γεγονός που επίσης προκάλεσε συζητήσεις, καθώς συνεπάγεται την αφαίρεση της υπογραφής του ταμία των ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 1861.



Πηγή: skai.gr

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